Automata etetőket telepítettek a Szigetközben

Egész évben eteti az állatokat a vadásztársaság. Az automata takarmányadagoló nagyban megkönnyíti munkájukat. Ötöt vásároltak előlük.

Feketeerdőtől Károlyházáig, Kimlétől Héderváron át Dunaszigetig felügyeli a Szigetköz Vadásztársaság öt vadőre a mintegy 16.300 hektárnyi területet. Folyamatosan etetik a vadakat, telente kicsit gyakrabban. A takarmány évente több millió forintba kerül.

Több élelemre volt szükség

Az eddigi évekhez képest most több élelemre volt szükség, 600 mázsa lédús takarmányt, répát, illetve 60 tonna szemestakarmányt, 50 tonna kukoricát és 6 tonna árpát vásároltak. Idén ehhez 40 mázsa őztápot is vettek, ami hozzájárul az állatok jó kondíciójának megőrzéséhez. Évente nagyjából 2,5 millió forintból vásárolnak eledelt az állatoknak.

– Többféle etetőt helyeztünk ki a vadászterületen szemes- és lédús takarmánnyal, lucernabálákkal – magyarázta Korcz Miksa, a társaság elnöke. – Idén elkezdtük telepíteni az automata etetőket. Ezeknél be lehet állítani, hogy reggel és este is adjanak élelmet az állatoknak. Egy napelemmel működő automata adagolóegység van a tároló alján. Ötöt vásároltunk próbajelleggel. Így elég ritkábban feltölteni az etetőt. Járnak ide őzek, nyulak, vaddisznók és szarvasok.

Sikeres pályázatok

Az Országos Magyar Vadászati Kamara pályázatán nemrégiben 2 millió forintot nyertek. A pénzből élőhelyet alakítanak ki apróvadak számára: pillangós növényzettel ültetnek be vadföldet. Ebben találnak majd maguknak búvóhelyet a nyulak és a fácánok is. Csapdaparkfejlesztésre is gondolnak, ezek a rókák, dolmányos varjak és más ragadozók ellen szükségesek.

Vadőrök munkáját segítő készülékekre is sikerült pályáznia a vadásztársaságnak 3,8 millió forint értékben – spektív, távolságmérő távcső, nagy erejű keresőlámpa és hat darab vadkamera alkotja a beszerzést.

Figyelmeztető táblák

Korcz Miksa lapunknak azt is elmondta, hogy idényen kívüli tollas- és szőrmésdúvad-gyérítésre kérnek engedélyt. A dolmányos varjak például a rétihéjával együtt pusztítják a kisnyulakat, valamint a fácánokat. A fogoly­állomány meglehetősen gyér. A földeken védtelen prédái a vadászati tilalom alatt álló ragadozó madaraknak, mint például az ölyveknek és a rétihéjáknak.

– A tavalyi pályázaton vásároltunk foglyokat. Ki is helyeztük őket. De mivel nagyon rejtőzködő életet élnek, kevésbé látni őket – tette hozzá az elnök.

Főleg az erdősült területeken jellemző az utóbbi időben, hogy sokan futnak, vagy szabadon engedik séta közben a kutyájukat a vadászterületen. Ezzel zavarják az állatok nyugalmát. A társaság táblákkal is figyelmezet, hogy a vadászterületen a szárnyas és szőrmés dúvad gyérítése csapdával történik, ezért kutyákat szigorúan pórázon szabad csak sétáltatni, de sokan nem veszik komolyan a kérést. A csapdákat egyébként mindig úgy helyezik el, hogy a kutyák hosszú pórázon sem tudnak belemenni.