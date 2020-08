Augusztus 20. – Városi megemlékezés Sopronban az államalapítás ünnepén

A városi Szent István napi ünnepségét az államalapítóról elnevezett katolikus templom előtti téren tartották csütörtök délelőtt. Ünnepi beszédet mondott Barcza Attila, Sopron és környéke országgyűlési képviselője.

A Szent István templomnál emlékeztek meg Magyarország egykori királyáról és az államalapításról ma délelőtt. Az egybegyűlteknek Dr. Reisner Ferenc püspöki helynök celebrálta a szentmisét, azt követően megáldotta az új bort és a kenyeret.

Ünnepi beszédében Barcza Attila, Sopron és környéke országgyűlési képviselője kiemelte, Szent István király négy évtizedes uralkodása a nemzet sorsát alapvetően meghatározta.

– Uralkodóként nemcsak egy végleges otthont kellett teremtenie, hanem keresztény vezetőként egy, a nemzet önazonosságát, szellemi és lelki erejét tápláló, igaz hitét megélő közösséget is. Ő rakta le az államalapítás szegletköveit, a biztos kőalapokat, amelyre minden kor bátran építkezhet. Ma erre emlékezünk, ezért a mai nap nemzetünk egyik legjelesebb ünnepe – emelte ki a képviselő.

Elmondta, egykori királyunk tudatosította népében, hogy adottságai, teljesítményei, szellemi gazdagsága tekintetében a magyaroknak a legrangosabb nemzetek között van a helye.

– Ez az elsőség nemcsak hitet jelent, hanem azt is, hogy a magyarságnak küldetése, felelőssége, és ami a legfontosabb, ezáltal jövője van. Ez ma is érvényes, sokkal inkább, mint bármikor az elmúlt évtizedek során – fogalmazott a képviselő. Azt is kiemelte, a magyar nemzet alaptörvényében ismeri el a kereszténység megtartó erejét, elsőként védte meg határait a betolakodókkal szemben és bárhol a nagyvilágban kiáll a jogai mellett.

– Szent István öröksége kötelez minket. Sohasem adhatjuk fel hitünket, múltunkat és kultúránkat – hangsúlyozta Barcza Attila.