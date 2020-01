Átvette a megbízólevelét és letette a polgármesteri esküt Dézsi Csaba András

A Győri Közgyűlés pénteki ülésén az új alpolgármesterekről is döntöttek.

A győriek a vasárnapi időközi polgármester választáson dr. Dézsi Csaba Andrásnak, a Fidesz-KDNP jelöltjének szavaztak bizalmat. A pénteki rendkívüli közgyűlésen a városvezető letette az esküt.

Az AC/DC zenéjére gyülekező képviselőket, hivatali dolgozókat és vendégeket az újonnan megválasztott polgármester köszöntötte. Elsőként Gál Miklós, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a január 26-i időközi polgármester választás eredményét. A szavazásra jogosult győri polgárok több mint 42 százaléka voksolt múlt vasárnap. A választás zavartalanul zajlott le, a szavazók több mint 56 százaléka dr. Dézsi Csaba Andrásra tette le a voksát. Az eredmény ismertetése után Gál Miklós átadta a megbízólevelet, majd a polgármesteri lánc felöltése után dr. Lipovits Szilárd jegyző felkérésére dr. Dézsi Csaba András letette a polgármesteri esküt és aláírta az erről szóló okmányt.

Az ünnepélyes momentum után dr. Fekete Dávid alpolgármester kért szót, aki Borkai Zsolt lemondását követően ellátta a polgármesteri teendőket. Megköszönve munkatársainak a közös munkát bejelentette, hogy lemond alpolgármesteri tisztségéről, mert dr. Dézsi Csaba András polgármester más, fontos feladattal bízta meg, ami nem teszi lehetővé hogy továbbra is alpolgármesterként dolgozzon.

„Óriási megtiszteltetés volt az elmúlt több mint hét éven keresztül a győri polgárokat szolgálni. Az új szerepkörömben és önkormányzati képviselőként továbbra is azon fogok dolgozni, hogy a győri polgárok szeressék Győrt és valóban élhető, szép várost tudjunk építeni. Ehhez minden jót kívánok a polgármester úrnak” – búcsúzott el dr. Fekete Dávid. Az új polgármester megköszönte az alpolgármester munkáját és jelezte, hogy a város fejlődésének történetében meghatározó orvosegyetem megvalósítása a cél, amelyben számít dr. Fekete Dávid munkájára.

„Túl vagyunk egy viharos, de rövid kampányidőszakon. Eldőlt a választás, az emberek a fejlődésre, a békére szavaztak, s arra, hogy a győriek irányítsák a várost. Ezért komoly munkát várnak el tőlünk, azt várják, amit megígértünk, hogy összefogunk, meghallgatva győri polgárok véleményét együtt fogjuk irányítani azokat a munkálatokat, amelyek Győr város továbbfejlődését szolgálják. Győr a győrieké, az itt élőké. Olyanná tesszük, amilyenné szeretnénk. Abban bízom, hogy nem csak száznegyvenezer győri polgármestere lehetek, hanem abban is, hogy száznegyvenezer munkatársam lesz ebben a munkában„ – mondta az új polgármester. Dr. Dézsi Csaba András élete egyik legfontosabb napjának nevezte a napot, amelyen esküt tett a győriek szolgálatára, azonban orvosként hozzászokott, hogy hiába az ünnepnap, nem lehet megállni, dolgozni kell. A kampánya során meghirdetett húsz pontot szeretné minél előbb teljesíteni, ezért azonnal elkezdték az érdemi munkát is, a sürgősségi betegellátásban tapasztalt várakozási időt pedig már sikerült is csökkenteni.

Az ülésen a szervezeti és működési szabályzatmódosítására is szükség volt, majd Radnóti Ákos alpolgármester mellé új, főállású alpolgármestereket választottak. A képviselők egyhangúlag szavazták meg Szeles Szabolcs és dr. Pergel Elza kinevezését. Szeles Szabolcs a Fidesz-KDNP színeiben önkormányzati képviselő, dr. Pergel Elza pedig ügyvédi irodát vezet Győrben, eddig külsős jogászként segítette a város működését. Az új alpolgármesterek eskütétele után a közgyűlés 997.170 forintban állapította meg a polgármester illetményét és 149.576 forintban a költségtérítését, alpolgármesteri illetményként pedig 897.453 forintot, költségtérítésként 134.618 forint állapított meg.

Személyi kérdésekben is döntött a közgyűlés. Társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnoknak Hajtó Pétert, míg az egyetem fejlesztésért és az ifjúságpolitikáért felelős tanácsnoknak dr. Fekete Dávidot választották meg. A most létrehozott Környezetvédelmi Bizottság elnökének dr. Szálasy Lászlót, alelnökének dr. Sik Sándort, képviselő tagjának Bárány Istvánt, külsős tagnak Fekete Máriát és Markó-Valentyik Annát választották meg.

A polgármester programjának végrehajtása is elkezdődött a pénteki ülésen. A marcalvárosi kiserdő a város tartalék építési területe volt, az idők folyamán befásodott, többnyire nyárfákból álló ligetes faállomány alkotja. A területen futópályát alakítottak ki, padokat helyeztek el, a környéken élők szívesen használják rekreációs céllal. Az ott élő fák pár éven belül kiöregszenek, tönkremennek, kivágásuk a balesetveszély megelőzése miatt indokolttá válik. Szükséges tehát egy tudatos, tervezett fásítási program, ezért a közgyűlés döntést hozott arról, hogy ki kell dolgozni egy fapótlási és- telepítési tervet. A gyors munkatempót az ellenzéki Pollreisz Balázs is üdvözölte, a javaslatot támogatta.

A közgyűlés elhatározta a Püspökerdő természetvédelmi területté nyilvánításához szükséges eljárás megindítását is, hiszen a „Győr tüdejének” nevezett zöldterület a város kedvelt kiránduló-és pihenőhelye. Nemcsak pihenőerdő, hanem jelentős természeti értékeket is hordoz, számos védett növény élőhelye.

Győr 1994 óta testvérvárosa a kínai Wuhannnak, ahonnan a koronavírus elindult. Szolidaritásból a közgyűlés utolsó napirendi pontjaként megszavaztak három millió forintot, amelyet kórházi eszközök vásárlására, az áldozatok megsegítésére tudnak felhasználni.