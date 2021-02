Átvenné a bencés rend a Váci-iskolát Győrszentivánon

A nevelőtestület és az igazgató is marad, ha a Pannonhalmi Főapátság átveszi a Győrszentiváni Váci Mihály Általános Iskola fenntartását. Az iskolai hittan-oktatást felmenő rendszerben szerveznék meg. Többek között ez is elhangzott azon az online megtartott pénteki fórumon, amelyen Hardi Titusz, a főapátság oktatási főigazgatója válaszolt a szülők kérdéseire.

Nemrég nyilvánosságra került, hogy a Pannonhalmi Főapátság szeptembertől átvenné az eredetileg bencés alapítású, jelenleg állami fenntartású győrszentiváni iskolát. Hardi Titusz bencés szerzetes, oktatási főigazgató pénteken fórumra hívta a szülői munkaközösség tagjait, akik minden kérdésükre választ kaphattak.

A szülők kezében a döntés

Az elhangzottakról a főapátság írásban tájékoztatta a Kisalföldet, amelyből kiderül: ahhoz, hogy ténylegesen átvehesse az iskolát Pannonhalma, a szülők legalább felének jóvá kell hagynia. Különben az iskola továbbra is állami fenntartásban marad.

Hardi Titusz hangsúlyozta, hogy az intézménynek nagyobb önállóságot biztosítana a főapátság. Bár a fenntartó jelölheti ki az igazgatót, jelezte, hogy nem terveznek változtatást. A tankönyvek továbbra is ingyenesek lennének, de a nevelőtestület dönthetné el, melyiket tartják a legjobbnak. Az iskola nem lesz fizetős a jövőben sem és az étkeztetés rendje, kedvezményei is maradnak.

Hardi Titusz kifejtette: teljes mértékben tiszteletben tartják, hogy a szülők, amikor beíratták a gyermekeiket, nem tudhatták, hogy időközben fenntartóváltás lehet az iskolában. A hitoktatást ezért felmenő rendszerben képzelik el, a jelenlegi diákoknak heti egy órában lenne hittanórájuk és kéthavonta szentmiselátogatás, de ezek sem kötelezőek. Az új beiratkozóknak heti két órában szerveznek hittant, amely helyett választható lesz az etika. A más felekezethez tartozók saját közösségükben gyakorolhatják hitüket.

Szülői kérdésre azt is leszögezte, hogy semmilyen hátrány nem érheti a gyerekeket amiatt, mert nem vallásosak vagy más felekezethez tartoznak.

Szabad marad a választás

A fórumon hangsúlyozták, hogy a tanulási nehézségekkel küzdő vagy speciális nevelési igényű diákok oktatását továbbra is vállalják és őket is várják az intézménybe. Az is elhangzott, hogy az egyházi iskoláknak nincs körzetük, és ha a Váci egyházivá válik, akkor is szabadon lehet választani, hogy a gyerekeket ebbe vagy egy másik intézménybe íratják be.

A nemzeti alaptanterv szerint oktatnak

Titusz atya a finanszírozásra is kitért, elmondta, hogy az egyházi iskolák ugyanannyi pénzt kapnak, mint az államiak, a közalkalmazotti bértábla pedig az egyházi intézményeket is köti. Azt azonban az oktatási főigazgató megígérte, ha átveszik, jó gazda módjára működtetik az iskolát: vagyis minden pályázati lehetőséget megragadnak, amennyit tudnak, félretesznek és a forrásokat visszaforgatják, hogy a kissé leromlott állagú épületet megóvják és lehetőség szerint fel is újítsák a jövőben.

Az oktatás továbbra is a Nemzeti alaptanterv szerint menne, hiszen az az egyházi iskolákra nézve is kötelező. Így sem az órák számában, sem a tantárgyak körében nem várható változás. A szakkörök számát sem szeretnék a jövőben csökkenteni, sőt, amennyiben lehetőség nyílik rá, inkább növelnék.

Hardi Titusz elmondta, hogy a további felmerülő kérdésekre írásban és hasonló online találkozókon szívesen válaszol. Amint a járványhelyzet engedi, személyes fórumot szerveznek.

A hivatalos ügymenet

Hortobágyi Cirill főapátnak február végéig kell jeleznie a miniszternél a fenntartóváltás szándékát. Amennyiben ezt Kásler Miklós, az EMMI minisztere jóváhagyja, a tankerület szavazást szervez a szülők körében. A váltást legalább a szülők felének jóvá kell hagynia, különben az iskola marad állami fenntartásban.