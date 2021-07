Áttervezik a városi költségvetést Mosonmagyaróváron

Ugyan a mosonmagyaróvári önkormányzat nem számíthat a kieső iparűzésiadó-bevétel állami kompenzációjára, közel egymilliárd forint fejlesztési támogatás mellett 282 millió forint érkezik az önerőpályázat keretében a város kasszájába. Árvay István polgármester az idei első képviselő-testületi ülésen beszámolt a veszélyhelyzet alatt hozott döntései- ről is.

A veszélyhelyzet alatti döntéseiről számolt be Árvay István mosonmagyaróvári polgármester a képviselő-testület előtt a legutóbbi ülésen. Mint ismeretes, a járványügyi helyzet miatt tavaly novemberben rendelte el a kormány a veszélyhelyzetet, ami után képviselő-testületi ülés tartására sem nyílt lehetőség, egészen idén június 15-ig. Azonban számos jogszabály állapított meg határidőt meghatározott önkormányzati döntések meghozatalára, továbbá egyes döntések elmaradása hátrányosan érinthette volna az önkormányzat működését. Figyelemmel arra, hogy a jogszabályi határidők alkalmazását a veszélyhelyzetben kihirdetett jogszabályok nem függesztették fel, e kérdésekben – a szükségesség és arányosság követelményének szem előtt tartásával – gondoskodni kellett a döntések meghozataláról. Emiatt a város polgármestere az elmúlt hónapokban mintegy háromszáz határozatot hozott.

1,3 milliárd forinttal kevesebb

Árvay István mint elmondta, tavaly év végén úgy kellett elkészíteni a büdzsé tervét, hogy sok szám még nem volt ismert. Amint arról korábban már beszámoltunk, a márciusban született költségvetési rendelet 10,1 milliárd forintban állapítja meg a kiadási főösszeget, ami a tavalyinál 1,3 milliárddal kevesebb, főként a közhatalmi bevételek, ezen belül az iparűzési adó jelentős kiesése miatt. A polgármester szerint éppen ez volt az a forrás, amit a működési költségek biztosítása után szabadon felhasználhattak a különféle fejlesztésekre, akár útépítésekre, különféle támogatásokra. Éppen ezért is döntöttek a támogatások megfelezéséről, útépítések elhagyásáról korábban. Hozzátette: jelenleg huszonhárom 25 ezer lélekszám fölötti, nem megyei jogú város van hasonló státuszban, mint Mosonmagyaróvár, egyelőre azonban a Lajta-parti település nem számíthat a kieső iparűzési adó állami kompenzációjára.

fejlesztési forrással számolhatnak

Ugyanakkor biztos hátteret nyújt a városnak, hogy 300 millió forintot tartalékoltak. 282 millió forintot nyertek önerőpályázaton, több kisebb ingatlant is értékesítenek mintegy 100 millió forint értékben, illetve 982 millió forint fejlesztési támogatásra is számíthatnak. Ezen tételek miatt is át kell dolgozni a költségvetést, illetve 5 százalék körüli bérfejlesztésben is gondolkodnak a nagy volumenű útfejlesztések mellett. Így megépülne a malomszeri csomópont és az Enge János utca folytatása is. Vida István (MPKE) kiemelte: a városnak ki kell állnia önmagáért, az érdekeiért, a vagyonáért, és örömét fejezte ki, hogy kompenzálódni látszik a kieső milliárdos iparűzésiadó-bevétel más formában.

Új intézményvezetőket is kineveztek

Árvay István még megjegyezte: az elmúlt időszakban új intézményvezetőket is kinevezett. Így a Futura Élményközpont és Rendezvényház élére Horváthné Pákozdi Emesét, a Hansági Múzeum élére Czuppon Tamást, a Mosonmagyaróvár Egyesített Bölcsődék Intézménye vezetője pedig Radányi Zoltánné lett.