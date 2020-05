Átszabták a költségvetést Fertőszentmiklóson

Több mint hatvanhatmillió forint bevételkiesést kell elkönyvelnie Fertőszentmiklós vezetésének idén. Egyeztetve a képviselőkkel, Horváth Tibor polgármester átszabta a város idei költségvetését.

– Minden második hónap utolsó hétfőjén tartjuk a képviselő-testületi üléseket. Múlt héten lett volna a soros, de a koronavírus-járványveszély közepette már csak az éteren át, online értekezik az önkormányzat. A város ügyeivel továbbra is felelősséggel és lelkiismeretesen foglalkozik a testület – közölte a Kisalfölddel Horváth Tibor polgármester. – Elöljáróban el kell mondanom, érzékenyen érinti a város idei 1,1 milliárd forintos büdzséjét a koronavírus okán hozott központi pénzügyi intézkedés. Fertőszentmiklós – a helyi adók vonatkozásában – a gépjárműsúlyadóból és az idegenforgalmi adóból több mint tizenhatmillió forintot fizetett be az országos költségvetésbe. Ennél is nagyobb bevételkiesést kell elkönyvelnünk az iparűzési adó esetében: számításaink szerint ennek mértéke eléri az ötvenmillió forintot is. Mindezen okok miatt, s egyeztetve a képviselőkkel, a városvezetés nevében a város idei költségvetésének módosításáról, harmincötmillió forintos kurtításáról döntöttem. A különbözetet a város tartalék­alapjából fedezzük. A legfontosabb, hogy a település működése biztosított legyen, a büdzsé kiadási és bevételi oldala stabil egyensúlyban maradjon – hangsúlyozta Horváth Tibor.

A polgármesteri határozat értelmében minden olyan beruházást felfüggesztenek, illetve későbbre halasztanak, amely nem feltétlenül sürgősen megoldandó feladat. Késik a járdafelújítás, és az iparterületi közvilágítás fejlesztésére szintén csak később kerül sor. A városvezetés egy ingatlanvásárlás elnapolásában is egyetértett. Ugyanakkor az óvoda felújításáról, modernizálásáról nem mondanak le: a 76 millió forintos beruházás a napokban kezdődik el. A munkálatok alatt az óvodásokat a másik óvoda látja el.