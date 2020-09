Átállítják a lámpákat a város egyik legforgalmasabb bekötőútján Győrben

A városlakók és az ingázók száma is ugrásszerűen emelkedett az elmúlt években, ezzel pedig az úthálózatok terheltsége is egyre nő. Sok helyen bővítésekkel próbálják gyorsítani a közlekedést, de ahol erre már nincs lehetőség, ott érdemes a meglévő rendszert átvizsgálni. Radnóti Ákos alpolgármester kezdeményezésére lámpaátállítással próbálják könnyíteni a 83-ason közlekedő autósok helyzetét.

– A 83-as a város egyik legforgalmasabb bekötőútja, amin naponta több mint 40 ezer jármű halad el, és számos autósnak okoz bosszúságot a reggeli dugó – mondta el Radnóti Ákos alpolgármester.

– Erre közlekedve feltűnt, hogy a Tesco-csomópontnál – elsődlegesen a reggeli csúcsban – jelentősen megfogja a forgalmat, amikor a jelzőlámpa indokolatlanul hosszú ideig ad zöld jelzést a bevásárlóközpont felé le- és kikanyarodóknak, pedig az ott lévő parkolók szinte üresek. Ez az időszak amúgy sem nevezhető bevásárlási csúcsnak, a mellette lévő nagy bútor­üzlet pedig még nyitva sincs. Ezért tavasszal levelet írtam a országos közútkezelő szervezetnek, hogy lehetne-e tenni valamit az ügyben, mivel ez az út, a többi főúttal egyetemben, nem az önkormányzat kezelésében van. Természetesen ennek ellenére szoktunk megfogalmazni kéréseket ezekkel kapcsolatban is.

Az alpolgármester kezdeményezésére az állami szervezet megvizsgálta az adott szakaszt és jogosnak ítélték a kérelmet. Ígéretet tettek, hogy most ősszel beütemezik a munkát. Az átállításra az elkövetkezendő egy-két hónapon belül sor kerül.

– A lámpák újrakalibrálása mellett detektorokat is elhelyeznek az útburkolatba, amik érzékelik a forgalmat és beavatkoznak, így a helyzettől függően többször lehet zöld, nagyobb forgalmat átengedve a főúton.

Győr többi bekötőútján is komoly problémát jelent a megnövekedett forgalom, a jövőben a belső elkerülővel és több körforgalommal, útépítésekkel igyekeznek enyhíteni a reggeli és a délutáni csúcs okozta torlódásokat. A városra a szomszédos településekről, régióból zúduló óriási forgalom nem fog változni, de tesznek azért, hogy javuljon a helyzet.

– A lakosság segítő hozzászólásait és ötleteit is szívesen vesszük. De azt mindenképp hozzá kell fűznöm, hogy ezek nem egy-két nap alatt végbemenő folyamatok. Az én tavaszi megkeresésemnek is most lett meg az eredménye, hiszen az útkezelő szakembereinek meg kell vizsgálniuk az adott rész forgalmát és az új beállítás esetleges hatásait. Ez nem egy egyszerű dolog és nem is lehet összecsapni, hiszen abból még nagyobb problémák adódnának. Itt sem lehet majd óriási csodát várni, de minden apró pozitív előrelépés segíthet a dugók felszámolásában – tette hozzá zárásként Radnóti Ákos.