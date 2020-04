Átalakult a bankolás – A készpénzhasználat csökkentése a cél

Márciustól működik az azonnali fizetési rendszer: a banki átutalások rögtön megjelennek a kedvezményezett számláján, amelyet e-mail-cím vagy telefonszám is azonosíthat. A tapasztalatokról írunk és olvasóink kérdéseire válaszolunk ezzel kapcsolatban.

Alapvető változásokra érdemes figyelni idén a lakossági pénzügyek intézésében. Az egyik az azonnali fizetési rendszer, amely a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Iroda tapasztalatai, a fogyasztói visszajelzések alapján nagyobb fennakadás nélkül indult el. Az újításról a bankok mellett a Magyar Nemzeti Bank is teljes körű tájékoztatást nyújt a honlapján (https://www.mnb.hu/azonnalifizetes).

A legtöbben azzal a kérdéssel fordultak a PNTI irodáihoz és szerkesztőségünkhöz is, hogy a munkabérek és a nyugdíjak átutalására is vonatkozik-e az újítás. Erre az a válasz, hogy a vállalatok és az állami intézmények által megadott, úgynevezett kötegelt és csoportos fizetési megbízásokra – amikor egyszerre több átutalás kerül jóváhagyásra – egyelőre nem vonatkozik az azonnaliság, ezek teljesülése a korábbiak szerint működik. Emellett olyan kérdés merült fel, hogy külföldi utalásokra is vonatkozik-e az új rendszer, de jelenleg csak belföldiekre.

Az új szabályozásnak köszönhetően egyszerűbbé és gyorsabbá váltak a bankközi átutalások, így a mi életünket is megkönnyítheti ez az újítás. Korábban csak munkanapokon, 7 és 17 óra között, átlagosan egy-két óra alatt teljesültek arra a számlaszámra, amit kedvezményezettként megjelöltünk. Most viszont már a tízmillió forint alatti elektronikus úton indított egyedi belföldi forintátutalások az év minden napján, 0-24 óráig, öt másodperc alatt teljesülnek. Emellett elfelejthetjük a bonyolult számlaszámokat is, hiszen már számlaszám helyett akár egy előre regisztrált e-mail címet vagy telefonszámot is megadhatunk azonosítóként. Ezeket az úgynevezett másodlagos azonosítókat a számlavezető banknál lehet regisztrálni. Az azonnali fizetésért felárat nem számolhatnak fel a pénzintézetek, egyszerűen az eddigi utalások helyébe az új, gyorsabb fizetési rendszer lépett. A sikeres tranzakciókról az átutalást kezdeményező a számlatörténetből vagy a számlavezető banktól kapott értesítésből tájékozódhat, a sikertelen fizetésekről pedig mindig érkezik negatív visszajelzés.

Az azonnali utalás alól kivétel a külföldi átutalás, a hitelszámlára történő utalások, a nagyobb munkáltatók és nyugdíjfolyósító által kezdeményezett kötegelt és a csoportos fizetési megbízások. S az előnyök ellenére legyünk figyelmesek, körültekintőek, mivel az új rendszer újfajta visszaélésekre is lehetőséget ad. A legnagyobb kockázat, hogy a csalók is új lehetőséget kapnak arra, hogy a gyanútlan, laikus embert átverjék. Ellenőrizni kell, hogy biztosan jól írtuk-e be a címzett számlaszámát, elérhetőségeit, az valóban egy hiteles cég! A téves átutaláskor a bank – bár a mi tévedésünkért nem felel – köteles az azonnali fizetés összegének visszaszerzése érdekében mindent megtenni. A tévesen utalt összeg jogalap nélkül került más bankszámlájára, annak tulajdonosa köteles azt visszaszolgáltatni a polgári jog szabályai szerint, de ez mégsem mindig egyszerű. S ha az azonnali utalás előnyeinek tudatában többször utalunk pénzt például a gyerekünknek, akkor többször számolhatnak fel díjat emiatt, így összességében többet költhetünk erre. Ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank arra ösztönzi a pénzintézeteket, hogy minimális legyen az átutalás költsége, akkor segíti elő a változtatás, az azonnali fizetés azt a célt, hogy csökkenjen a készpénzhasználat.