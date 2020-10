Átadták Mecséren a felújított óvodát – fotók

Ünnepélyes keretek között adták át csütörtökön a település felújított óvodáját.

A Magyar Falu Programban a község közel 18 millió forintot nyert pályázati forrásként az intézmény felújítására, és körülbelül öt millió forintot az utcafront felüli kerítés rekonstruálására. A rendezvényen részt vett Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője is.

Az elnyert pályázati pénzből megvalósult az intézmény infrastruktúrájának javítása, a fűtés korszerűsítése, és új helyiségek kialakítása. A rendezvényen részt vett Csaplár Zoltán, Mecsér település polgármestere, Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője, Kovács Gábor Lébény város elöljárója, valamint dr. Tóth Tünde jegyző. A köszöntők után Tenger Szilárd, helyi plébános áldotta meg az intézményt.

A felújítás ideje alatt az intézmény ideiglenesen a helyi faluházban működött, visszaköltözés után a gyermekek és nevelők már birtokba is vehették a felújított óvodát. A megvalósításhoz önkormányzati forrás is tartozott, és a településen élők is sokat segítettek társadalmi munkában, önkéntesként a feladatokban.

