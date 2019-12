Átadták az autópályává alakított M15-ös szakaszt Mosonmagyaróvár és Rajka között

A sztráda bőven határidő előtt kész lett, s nemcsak a Budapest és Pozsony közötti összekötés miatt fontos, de a bezenyei megafejlesztéssel felértékelődhet térségi szerepe.

Tizennégy és fél kilométeres autópálya, a rajkai határátkelő akadálymentesítése, hét új felüljáró, 19 műtárgy felújítása, két csomópont átépítése – sorolta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese az elkészült kétszer két sávos autópálya szakasz „paramétereit.” Elmondta, 25 éve húzódó kérdésre tettek pontot, „régi és nagy adósságot törlesztettek”, mellyel Budapest és Pozsony között létrejött a teljes szakasz autópályás összekötése. Kiemelte a beruházás nemzetstratégiai jelentőségét, melyet a jövő tavaszi határidő előtt sikerült átadni. Kitekintőjében emlékeztetett, hogy idén országosan 566 milliárd forintnyi közúti fejlesztést végeztek, ezzel rekordévet zártak.

Széles Sándor megyei kormánymegbízott szerint is évtizedek óta várta a térség ezt a sztrádaszakaszt, mellyel végig autópálya vezet Budapest-Pozsony és Prága között. Emlékeztetett, hogy korábban ezt a szakaszt halálútnak is nevezték a sok baleset miatt: autópályává alakítása közlekedésbiztonsági szempontból is fontos volt. „A térség szerepe felértékelődött, hisz a kormánydöntés értelmében a Bezenye és Hegyeshalom közötti területen a reményeink szerint már jövőre tervezni kezdik az egymilliárd eurós beruházást, mely néhány év múlva meg is valósulhat, s a térségre nagy hatással lehet. Emellett további fejlesztéseket generálhat az önkormányzatok elképzeléseinek megfelelően, ipari és lakóterületek bővítését.”

„A közlekedés megkönnyítése mellett bízunk benne, hogy a vállalkozások megtalálják a gazdasági övezeteket is a sztráda környékén” – jelezte Kiss Vince rajkai polgármester.

Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató szerint „óriási kihívást jelentett, hogy a forgalom folyamatos fenntartása mellett kellett a munkát végezni, annak biztonsági, logisztikai feladatait, kockázatait megoldani.” A vállalt nettó 19,5 milliárdos összeget is sikerült tartani, s befejezni a beruházást. Hozzátette, az átadott autópályán még bő két hónapig zajlanak munkálatok, ám ezek már nem fogják zavarni a forgalmat.