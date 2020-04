Átadták a megújult faluközpontot Ebergőcön

Mintaprojekt fejeződött be Ebergőcön: a Magyar Falu Program keretében sikerült teljesen felújítani a polgármesteri hivatal épületét, amelyben az orvosi rendelő és a kultúrterem is működik.

– Minden okuk megvan az ebergőcieknek az örömre. A rendszerváltás óta nem hajtottak végre akkora fejlesztéseket a faluban, mint most, a Magyar Falu Program (MFP) keretében. Az ebergőciek mindhárom benyújtott pályázata elnyerte Gyopáros Alpár kormánybiztos és a kormányzat támogatását, s ilyen módon takarossá, egyszer­smind korszerűvé vált a falu központja. Éppen ezért a település MFP-forrásból megvalósult modernizálását mintaprojektnek is nevezhetjük. Ha a mostani időszak nem is kedvez a közösségi együttlét megtartására, gondoskodunk arról, hogy amint ez lehetséges lesz, nagy átadó ünnepségen érezhessék át a falubeliek a település fejlődését – nyilatkozta az ebergőci polgármesteri hivatal udvarán tartott sajtótájékoztatón Barcza Attila.

Sopron és térsége országgyűlési képviselője az előzményeket részletezve elmondta: még kampánykörútja során szembesült Ebergőcön a jobb sorsra érdemes öreg házzal, amely az orvosi rendelőnek, az önkormányzatnak, valamint a kultúrteremnek adott otthont. Biztatta a község vezetését, pályázzanak a Magyar Falu Program anyagi erőforrására, viszont ne csak egyik vagy másik traktus felújítását kérvényezzék, hanem az egész komplexumét. Így is történt, s az eltelt időszak során az orvosi rendelő 11,8 millió forintból, a közösségi tér – a kultúrterem – ötmillió, míg a polgármesteri hivatal hétmillió forintból újult meg.

– Tősgyökeres ebergőciként tudom, milyen állapotban volt régen, de még az elmúlt években is az épület és környéke. Ebergőc nem egészen százhetven lelket számláló kisközség. Éppen ezért büszkék lehetünk arra, hogy a kormányprogram jóvoltából olyan beruházásokkal léphettünk előre, amelyek valamennyi helybéli komfortérzetét emelik. A falubeliek nevében ezért köszönetet mondok – fogalmazott Szabó Szabolcs polgármester.