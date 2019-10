Átadták a megújult Civil Házat

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Mosonmagyar­óvári Civil Szövetség szombaton tartotta a XX. Mosonmagyaróvári Civil Napot a Flesch Károly Kulturális Központban.

Harminc éve alakult a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület és az ő szervezésükben húsz évvel ezelőtt tartották meg az első civil napot. Idén tizenkét civil szervezet mutatkozott be az aulában.

Szalay-Bobrovniczky Vince, a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár elmondta, hatvanezer civil szervezet van ma Magyarországon. Komoly értékteremtő munka zajlik a városban és ennek most már a Civil Ház is helyet tud biztosítani. A pályázatokról, azok részleteiről és a támogatási forrásokról is beszélt a közönségnek.

Árvay István polgármester ünnepi beszédében elmondta, hogy összetartó civil közösségek vannak Mosonmagyaróváron. Közel száz civil szervezet, csoport kínál lehetőséget arra, hogy értékteremtő közösségekhez lehessen tartozni a városban. „A mi dolgunk az, hogy támogassuk ezeket az önszerveződő közösségeket és rendezvényeiket, és hogy segítséget adjunk ahhoz, hogy céljaikat teljesíteni tudják.”

Nagy Sándor, a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület elnöke elmondta, hogy ma jó civilnek lenni, mert a város elismeri és értékeli a civil szervezetek közösségi, közhasznú tevékenységét.

„Az év civil szervezete” díjat idén a Haller Sport Majorette Egyesület vehette át. A Mosonmagyaróvár Mecénás Különdíjjal jutalmazták az Augsberger Gyepszőnyeg Kft.-t és a Darnózseli Agrár Zrt.-t. A Mosonmagyaróvár Mecénás Díjat a Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Zrt. kapta. Mosonmagyaróvár Város Civil Társadalmáért díjat kapott a Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület.

Három ütemben, mintegy kétszázmillió forintból újította fel a mosonmagyaróvári önkormányzat a Pálffy-villát. A Manninger-lakótelep közepén álló impozáns épületet Hőnel Béla építész tervei alapján építették. Korábban a Hunyadi-iskola tanműhelyei működtek benne. A város régóta kereste új funkcióját. Civil Házat alakítottak ki benne a helyi egyesületek számára.

Az épületben a fűtést, az elektromos rendszert korszerűsítették, néhány helyen meg­újult a padozat, a nyílászárókat javították, a vizesblokkok is meg­szépültek. Az ingatlanban kisebb irodahelyiségeket alakítottak ki, amelyeket egy-egy vagy akár több szervezetnek adnak át használatra. Az épület akadálymentesítésére is figyeltek a kialakításnál.

A civil házban megnyílt az első kiállítás: Vizsy Lilla, a Révai-gimnázium tanulója különleges fotóival mutatkozott be a közönségnek.