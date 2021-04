Átadták a Makó utcai, 32 férőhelyes parkolót Sopronban – fotók

Emellett négyszáz méteren új burkolatot kapott az autóút és a járda.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergely vezetése alatt romparkká váltak a közparkok (videó)

A korábbi évekhez hasonlóan idén is mintegy másfél milliárd forintot biztosít a soproni önkormányzat a város utcáinak és járdáinak rendbetételére. A program keretében legutóbb a Jereván lakótelepen található Makó utca burkolatát és csatornáit tették rendbe mintegy négyszáz méteren, az utca végében pedig harminckilenc férőhelyes parkolót alakítottak ki a korábbi zöldterület helyén. A munkálatok februárban kezdődtek, tegnap tették használhatóvá a parkolót, ahol két mozgáskorlátozottaknak fenntartott, és két elektromos autók töltésére alkalmas helyeket is kialakítottak.

A csütörtöki átadási eseményen részt vett Csiszár Szabolcs alpolgármester, aki elmondta, ő és Farkas Ciprián polgármester is itt töltötték gyerekkorukat, akkoriban azonban még közel sem mozgott ilyen sok autó az utakon. – Az elmúlt évtizedekben itt is gyorsan növekedett az autós forgalom, és az egyébként jó közlekedési feltételekkel rendelkező Jereván városrészen is nehézkessé vált a parkolás – mondta az alpolgármester, aki egyeztetett a helyi szomszédság lakóival a beruházás munkálatainak megkezdése előtt a környező zöld területek megóvásáról, ahonnan szerencsére egy fát sem kellett kivágni.

– Mikor lehetőségünk van a helyiekkel konzultálni, az leggyakoribb kérés a város fejlesztésével kapcsolatban mindig az, hogy javítsuk a közlekedési infrastruktúrát és alakítsunk ki új parkolóhelyeket – fejtette ki az eseményen Farkas Ciprián polgármester, aki szerint a város valóban nagy energiát fordít ezekre a feladatokra. – Még az előző városvezetés nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy megújuljanak a soproni utak, az új parkoló kialakítása is ennek a folyamatnak a része. A felújítások a jövőben is lépésről lépésre haladnak, a főutak és gyűjtőutak után a mellékutak is meg fognak újulni. A Bercsényi úton már zajlanak a munkálatok, hamarosan sorra kerül a Tómalom sor, a Hubertusz utca felújítása is.

A helyi lakosok kérdésünkre elmondták, nagyon örülnek, hogy elkészültek az új parkolók, hiszen hét közben alig lehet helyet találni. Csiszár Szabolcs megköszönte a lakosok a munkálatok alatt tanúsított türelmét, hiszen az új férőhelyek nem csak itt, de a környező utcákban is enyhítik majd a problémát.