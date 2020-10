Ünnepélyesen is megnyitott az XXXLutz Győrben – fotók, videó

Ünnepélyesen is megnyitották az XXXLutz áruházat Győrben. A világ második legnagyobb bútorkereskedelmi hálózatának üzlete a Kika helyén várja a vásárlókat a korábbinál nagyobb kínálattal, prémium termékekkel és 15-20 százalékkal több azonnal elvihető áruval.

Több hónapos átépítés és külső-belső megújulást követően XXXLutz néven működnek tovább a Kika hazai üzletei. Az osztrák cégcsoport már korábban is képviseltette magát a Győrben Mömax és Möbelix áruházaival, most pedig a 2019 augusztusában elindult tranzakció befejező lépéseként megjelent harmadik üzletük is.

– Vannak időszakok, mikor az otthon mindennél fontosabbá válik számunkra, ez ebben a járványügyi helyzeteben talán még fokozottabban igaz – monda el Baranyai Szilvia az XXXLutz Lakberendezési Kft. ügyvezető igazgatója – Szeretnénk a legkülönbözőbb élethelyzetben lévőknek embereknek segíteni. Filozófiánk, hogy nem csak bútor üzlet vagyunk, hanem lakberendezési áruház ahol segítenek a váráloknak abban, hogy létrehozhassák a vágyaikhoz leginkább illő otthont.

Az ünnepélyes megnyitón az ügyvezető igazgató mellett részt vett Radnóti Ákos Győr alpolgármestere, Száler Gábor áruházvezető, Kálmán János a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal megbízott igazgatója és Dr. Lipovits Szilárd városi jegyző.

– Majd tizenöt évvel ezelőtt nyitotta meg a kapuit a Kika áruház, az évek alatt viszont a régi fény már megkopott. Mostantól teljesen megújult közel 8 ezer négyzetméteres eladótérrel „piros székes áruházként” várjuk az új és a régi vevőinket egyaránt – mondta el Száler Gábor áruházvezető.

A márkaváltás ellenére továbbra is megtalálhatóak lesznek az üzlet választékában a kedvelt magyar márkák és a korábbi slágertermékek. Ugyanakkor az XXXLutz áruhazákban, az új tulajdonos szélesebb beszállítói körének köszönhetően további prémium és saját márkás termékekkel bővül a választék és 15-20 százalékkal nő az azonnal elvihető áruk arány. Az áruházban elérhető széles és minőségi választék azért is fontos, mert a cég hisz abban, hogy az internet adta lehetőségek mellett a lakberendezés terén továbbra is kiemelt szerepe van az offline kereskedelemnek, ahol a vásárlók kipróbálhatják a terméket és tanácsot, segítséget kérhetnek a szakmailag képzett eladóktól. Emellett pedig további szolgáltatások széles körét is biztosítják, mint a 3D tervezés, varrás, kisteherautó bérlés vagy bútor összeszerelés.

Az újdonságok mellett az üzlet nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a korábbi vevők a korábbi vásárlásaikhoz fűződő jogaikat megőrizhessék. Tehát a korábbi vásárlások esetében továbbra is érvényesek a garancia papírok és az ügyfélszolgálathoz is bizalommal fordulhatnak az ügyfelek.