Átadták a győri bencés gimnázium és kollégium refektóriumát

A keresztény hit és erkölcs terjesztésének sokkal nagyobb szerepe van a világban, mint korábban, mert manapság a keresztény kultúra és hit számos kihívással szembesül, de Európa csak akkor lehet újra erős és versenyképes, ha visszatér a keresztényi alapokhoz – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Győrben.

Szijjártó Péter a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium refektóriumának átadó ünnepségén hozzátette, hogy a világban zajló változások nyomán Magyarország akkor tud erős maradni, ha ragaszkodik nemzeti identitásához, és nem hagyja eltávolítani magától történelmi örökségét, a keresztény gyökereket.

Mi, magyarok joggal vagyunk büszkék arra, hogy több mint ezer éve keresztény állam vagyunk, mert az állam fennmaradásában ez szerepet játszott, ahogy a hit is, amely megtartott minket magyarnak és embernek, még a legrosszabb időszakokban is – mondta. Úgy fogalmazott, büszkék vagyunk arra is, hogy azon bátrak közé tartozunk, akik „világosan, egyenesen és őszintén” beszélnek a kihívásokról, az értékekről és a kihívásokra adandó válaszok keresztény alapjáról, ahogy arra is: nem félünk kimondani azt, hogy ma a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon.

Hozzáfűzte, hogy mi felvállaljuk annak a felelősségét is, hogy jó keresztény országként segítsük a keresztény közösségeket a világ minden pontján.

Szijjártó Péter közölte: ma Magyarországnak kereszténydemokrata kormánya van, amely büszkén alapítja döntéseit a keresztény értékekre, és patrióta kormánya, amely kizárólag a nemzeti érdeket tekinti iránytűnek.

„Ennek ma óriási jelentősége van a nemzetközi politikai és gazdasági változások jelentette turbulenciák közepette” – fogalmazott.

A keresztény örökség megtartásában kulcsszerepe van az ezen értékeket és örökséget megőrző közösségeknek, így a bencés közösségeknek az országban – hangoztatta.

Hozzátette, hogy a bencések magukban hordozzák az elmúlt évszázadok hagyományait és átörökítik a keresztény kultúra legfontosabb értékeit: hitünk szabad megvallását, egymás tiszteletét, a szolidaritás eszméjét, a külső és belső szabadság biztosítását, a szociális elkötelezettséget, valamint a szabadság és a felelősség helyes egyensúlyát.

Azoknak, akik ma az ország irányítására vonatkozó felhatalmazással rendelkeznek, történelmi felsőségük megvédeni ezen keresztény értékeket mindenfajta alkotmányos eszközzel – mondta Szijjártó Péter.

A miniszter kitért arra is, hogy 1993 és 1997 között a győri bencés gimnázium diákja volt, s azokban az években szilárdult meg a hite, az elvei és az értékrendje, amiért köszönetét és nagyrabecsülését fejezte ki.

A refektórium felújításáról elmondta, hogy a rendhez tartozó templom és patika felújítása még zajlik, és újabb tervek is vannak arra, hogy az intézményt hogyan lehet továbbfejleszteni, hogy az ott megkapott stabil értékrenddel és versenyképes tudással rendelkező fiatalok hozzájáruljanak az ország fejlődéséhez.

Sárai-Szabó Kelemen perjel arról beszélt, hogy egy határon átnyúló partnerségi program keretében újult meg a refektórium és restaurálják a patikát, majd megköszönte Szijjártó Péternek a támogatást, hogy az iskola és a rend fejlődése mellett áll.