Árvíz idején védi Szigetközt

Szigetközi mellékágak közötti hidakat emelnek meg amiatt, hogy az uszadék könnyebben lefolyjon, ezáltal árvízkor nagyobb biztonságban legyen a térség. Kisbodakon a Szent Kristóf híd már magasabb, növelik az árvízlevezető képességet.

A Felső-Duna árvízvédelmi helyzetét a klímaváltozás hatásai miatt is fokozott gonddal kell kezelni. A folyó hullámtere jelentős szerepet tölt be az árvízi víz szállításában. „A Szigetköz mentett oldali területeire vonatkozó árvízi biztonság megőrzése és lehetőségeink szerinti növelése a feladatunk” – jelezte a regionális vízügyi igazgatóság.

Összességében közel kétmilliárd forintból 34 helyen medret kotornak, 47 műtárgyat újítanak fel Rajkától Ásványráróig, így a szigetközi szakasz árvízlevezető képességét növelik, ökológiai állapotát javítják. A korábban kiépített szigetközi hullámtéri vízpótló rendszer alapvetően jól működik. Ez a projekt lehetővé teszi a szigetközi hullámtéren már kiépített létesítmények árvízlevezető képességének további fejlesztését és a Duna-főmeder, a mellékágrendszerek ökológiai kapcsolatának javítását – ennek teljes körű megoldására indított korábban akciót a Kisalföld és a Szigetközi Természetvédelmi Egyesület (Szite).

A legnagyobb, jelenleg is zajló munka a kisbodaki Szent Kristóf híd építése, magasítása – ez decemberben is tart. Itt egy újabb szelvénnyel bővül a műtárgy. A kőhíd magasítása is elkészül télen, itt tartóoszlopként nem üzemelő pilléreket vesznek ki, hogy az uszadék levezetését javítsák.

Kisbodakon erről tartottak lakossági fórumot néhány hete. A rendezvény a beruházásban közvetlenül érintett lakóknak és civil szervezeteknek bemutatta a fejlesztés műszaki tartalmát és jelentőségét, kiemelve a falu térségében aktuálisan zajló fejlesztési munkákat: a Szent Kristóf híd és vízszintszabályzó műtárgy pályaszerkezetének megemelését és új hídnyílás kiépítését.

Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója és Németh József, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (Éduvízig) igazgatója beszélt a projekt jelentőségéről, majd Zilahi Zoltán projektvezető (Mészáros és Mészáros Kft.) ismertette a beruházás műszaki tartalmát, aktuálisan zajló munkálatait. Lakossági kérdések megválaszolása következett, melyben Kertész József, az Éduvízig projektvezetője is aktívan részt vett.

A műtárgyak átalakításának köszönhetően az árvízlevezető képesség nő, valamint a főmeder és a mellékágrendszerek ökológiai kapcsolata is kedvezőbbé válik. A beruházást 2021 februárjáig kell befejezni.