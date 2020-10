Árulja a házát a darnói hentes, akit kedden letartóztattak

Az utóbbi időben kevesebbet foglalkoztak a helyiek az üggyel, de a legtöbb lapunk által megkérdezett tudta: október elején hozhatnak ítéletet a felesége meggyilkolásával és feldarabolásával vádolt N. János ügyében. A darnózseli hentes nem jelent meg a Kúrián, ahol a bíró őrizetbe vételéről döntött.

Ahogy azt korábban megírtuk, nem hoztak ítéletet kedden a Kúrián a darnózseli hentes, N. János ügyében, akit azzal vádolnak, hogy megölte és feldarabolta feleségét. A vádlott nem ment el a tárgyalásra, melyen a bíró bejelentette: letartóztatják a férfit, mert nagy a kockázata annak, hogy elszökik vagy elrejtőzik az ítélet elől. A védőügyvéd nem kívánt az ügyben nyilatkozni a Kisalföldnek.

Kedden délután a szigetközi faluban a megkérdezettek elmondták, emlékeztek arra, hogy az október eleji tárgyaláson hozhat a Kúria ítéletet. Ezt azonban végül elnapolták.

Csendes utcában, egy négyszobás, 108 négyzetméteres házban lakik a felesége meggyilkolásával, feldarabolásával, ledarálásával, maradványai elégetésével és szétszórásával vádolt N. János. Az eladásra kínált ingatlanból, melynek irányára valamivel 37 millió forint feletti, indult tegnap reggel fiával a buszra a helybeliek beszámolója szerint. Kedden volt tárgyalása a Kúrián, amire nem ment el.

Itt születhetett volna meg az ítélet. A tárgyaláson a vádlott, aki szabadlábon védekezett, nem kívánt megjelenni, ezt ügyvédjével üzente meg. Úgy tudjuk, a szünet után a bíró bejelentette, hogy N. János őrizetbe vételéről döntöttek. Indoklása szerint olyan súlyú bűncselekménnyel vádolják a férfit, amelynek büntetési tétele miatt jogosan merülhet fel az aggály, hogy megkísérel megszökni, elrejtőzni.

A darnózseli hentes ügye hat éve zajlik, de azóta sem született jogerős ítélet az ügyben. Korábban már kétszer – első fokon és a megismételt eljárásban – felmentették N. Jánost.

Utoljára tavaly októberben, másodfokon hirdettek ítéletet: akkor hét év börtönbüntetésre ítélték halált okozó testi sértés bűntette és könnyű testi sértés bűntette miatt. A döntés nem emelkedett jogerőre, a férfi letartóztatását a Győri Ítélőtábla utasította el. Az ügy azért folytatódott a Kúrián, mert az ügyész súlyosítást kért, a vádlott ügyvédje felmentést, az áldozat családja pedig azt: mondják ki az emberölést.

Kerestük a vádlott védőügyvédjét: dr. Jován László azt mondta, nem nyilatkozik az ügyben.

Fazekas Zoltán darnózseli polgármester arról beszélt lapunknak, hogy nagyon magába fordult N. János. Nem tudni, hogy dolgozott-e valahol. A szülői házát már értékesítette és a saját otthonát is el akarja adni. A helyi boltban is érdeklődtünk, ott is tudtak a tárgyalásról. Hozzátették, a vádlottat egyébként illemtudó férfiként ismerték meg, akiről nem is gondolnák, hogy olyan dolgokra képes, mint amikkel vádolják. Hétfőn még zsemléért tért be a kis üzletbe.