Amerikai rakétákkal erősítik a győri ezredet – videó

Modern amerikai rakétarendszer-komponensekkel fejlesztik a Magyar Honvédség légvédelmi képességeit. Mivel hazánkban az egyetlen légvédelmi rakétaezred Győrben szolgál, az egymilliárd dollár értékű haderőfejlesztés a kisalföldi megyeszékhelyre érkezik a közeljövőben.

Ennek várható időpontjáról kérdésünkre a Honvédelmi Minisztérium sajtósai egyelőre nem tudtak válaszolni – tudomásunk szerint a két ország közötti tárgyalások az ősz közepén zárulhatnak –, ám több hasznos információt küldtek a vásárolni tervezett amerikai légvédelmi rendszerről.

Nyár végén jelentették be a fejlesztést

Azt, hogy hazánk légvédelmét amerikai rakétarendszerrel erősítik, nyár végén jelentették be, miután Benkő Tibor honvédelmi miniszter és David Cornstein, az Egyesült Államok Magyarországra akkreditált nagykövete aláírta az erről szóló szándéknyilatkozatot. A Magyarország és a közép-kelet-európai régió biztonsága szempontjából fontos beszerzés lehetővé teszi, hogy áttérjünk az örökölt szovjet rendszerről egy korszerű légvédelmi „hálózatra”.

Az üzemideje vége felé járó, kis hatótávolságú légvédelmi eszközök, a Kub-rendszer lecserélése szerepel a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderő-fejlesztési programban is. Az említett szándéknyilatkozat előtt hazánk katonai vezetői hosszas szakmai előkészítést folytattak, az összes szóba jöhető rendszert számba vették és azokat értékelve „tették le voksukat” végül az amerikai ajánlat mellett.

Kifinomult irányítás

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma 60 darab megnövelt hatótávolságú légvédelmi rakéta, valamint a hozzá tartozó pótalkatrészek, műszerek, oktatási anyagok és kiképzési szolgáltatások eladását hagyta jóvá Magyarország számára idén májusban. Az amerikai közlemény szerint amennyiben aláírják a dokumentumokat, akkor a szerződésben foglaltakat az arizonai Tucsonban működő hadiipari vállalat, a Raytheon Missile Systemsnek, a rakéták gyártójának kell teljesítenie.

A hazánknak szánt AMRAAM-ER (fejlett közép-hatótávolságú levegő-levegő) rakéta új fejlesztés, a korábbi változathoz képest nagyobb és erősebb hajtóművel, kifinomultabb irányítással tervezték. Elsősorban repülőgépek, robotrepülőgépek és helikopterek elleni harcra alkalmas. Ugyanezekből a rakétákból az első külföldi rendelést Katar „adta le” tavaly.

Szovjet és francia fegyverek után

Úgy tudjuk, a győri laktanyában már készülnek az új légvédelmi rendszer érkezésére. A kisalföldi rakétaezred elődjét – az MH 12. Vegyes Légvédelmi Rakétaezredet 1997-ben – a 7. keszthelyi, 14. győri és a 15. kalocsai légvédelmi rakétaezredek összevonásából szervezték meg. Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétadandár 2000. október 1-jén alakult meg és 2007. március 1-jétől újabb átszervezés után alakult vissza ezreddé a légvédelmi egység.

A Likócson állomásozó katonák jelenleg két típusú rakétát használnak. Egyrészt Kub csapatlégvédelmi rakétarendszert, amelyeket először az 1960-as években fejlesztettek a Szovjetunióban. Utóbbiakat hazánk közösen korszerűsítette Lengyelországgal, de mint említettük: a „szavatosságuk” így is hamarosan lejár. Emellett francia gyártmányú Atlas–2 Mistral infravörös célkövető légvédelmi rakétákat is be tudnak vetni a győri katonák. Ideális esetben azonban erre nem kerül sor soha.