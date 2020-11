Állatvédelem – Már 115 házi kedvencnek talált szerető gazdát a soproni egyesület

A Soproni Állat- és Természetvédők Egyesülete tagjainak egyre nehezebb a munkájuk, ugyanis az utóbbi időszakban szinte minden napra jutott egy új eb, akit menteniük kell. Az ideiglenesen befogadott kutyák száma folyamatosan gyarapszik, ezáltal az egyesület forrásai is apadnak.

A Soproni Állat- és Természetvédők Egyesületének tízfős csapata a kidobott vagy a gazdájuk által lemondott kutyák megmentésére szentelik a mindennapjaikat. Az utóbbi időben egyre nehezebb a munkájuk, szinte minden napra jut egy új eb, aki megmentésre szorul.

– Sok kutya úgy kerül az egyesületünkhöz, hogy utcára dobják őket, nincsen bennük csip, így visszakövethetetlen a tulajdonos kiléte. Amikor hozzánk kerül egy talált eb, minden esetben először az eredeti gazdáját kell megkeresnünk, erre a törvény kötelez minket, de ritka, hogy jelentkeznek érte. Vannak olyan esetek is, amikor lemondanak róluk, vagy a megkeresnek minket, hogy segítsünk új gondozót keresni az állatnak – mondta Monostori Kitti, az egyesület tagja, akinél jelenleg két bull típusú eb van ideiglenesen.

Nincs telephelyük

Jelenleg az egyesület kilenc kutyáról gondoskodik, akiket a tagoknál szoktak elhelyezni addig, amíg nem találnak befogadót az állatnak. A társaság nem tart fenn telephelyet és kenneleket sem, de azzal mindig számolniuk kell, hogy bármikor jöhet egy sürgős eset, amikor helyet kell találni az ebnek.

– Fontos számunkra, hogy amint hozzánk kerülnek az állatok, a család teljes értékű tagjaiként bánunk velük. Ez azért is jó, mert szocializálni tudjuk az állatokat, valamint így a személyiségüket is jobban ki tudjuk ismerni és tudjuk, hova adhatjuk örökbe őket – tette hozzá Kitti, aki mesélt arról is, hogyan kerülnek az ebek ideiglenes befogadókhoz. Egymás között osztják fel, hogy melyik kutyát ki fogadja be, figyelembe véve azt, hogy kinek mennyi ideje van és hogy a háztartásában él-e kisgyermek. Kittihez a kölykök kerülnek, neki van segítsége és rugalmas a munkabeosztása.

Minden adomány jól jön

Az állatvédő egyesület idén 115 kutyának talált sikeresen szerető gazdát, szerencsére egyre szélesebb a köre azon embereknek, akik örökbe fogadnak. Minden kutya ivartalanítva és csipezve kerül az új helyére, vagy a kölykök esetében erre kitérnek egy kötelezettségi szerződéssel.

A Soproni Állat- és Természetvédők Egyesületének minden adomány jól jön, legyen szó anyagi támogatásról vagy tárgybeli adományokról, tápra, pórázra és hámra mindig szükségük van. Felajánlásokat a közösségi oldalukon lehet egyeztetni.

Szalmával béleljék ki a kutyaházat

Az egyesület felhívja a figyelmet arra, hogy a hidegebb időjárás beköszöntével biztosítsanak az állattartók meleg helyet a kinti tartású kutyák esetében, ha nincs melléképület, akkor szalmával töltsék ki a lakhelyüket.