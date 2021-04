Álláskeresők figyelem! Lehetőségek sora a Széchenyi István Egyetem állásbörzéjén

Weboldalon böngészhető állásajánlatokkal és élőben bejelentkező vállalatokkal indult a vasárnapig tartó XXVI. Győri Állásbörze, amelyet idén online formában rendez a Széchenyi István Egyetem. Az érdeklődőket közel 150 állás- és gyakornoki lehetőség várja többek között informatikai, gépész- és járműmérnöki, valamint gazdasági területeken.

Ezt ne hagyja ki! Novák Katalin: komoly jobboldali erő a láthatáron

A pandémiás helyzet következtében idén rendhagyó módon, virtuálisan szervezte meg a Győri Állásbörzét a házigazda Széchenyi István Egyetem. A rendezvény léte önmagában jelentős fegyvertény, hiszen a 2020-as évben mind a regionális, mind a városi expó elmaradt.

A rendezvény ideje alatt, április 12-től 18-ig közel 150 állás- és gyakornoki lehetőség közül válogathatnak az érdeklődők állásbörze weboldalán, illetve az egyetemi karrierportálon. A jelentős győri munkaadók közül többek között az Audi Hungaria Zrt., a Dana Hungary Kft. és az SMR Hungary Bt. is a kiállítók körét gyarapítja, de rajtuk kívül jelen van a MÁV-Volán-csoport és az Attrecto Zrt. is. Érdekesség, hogy a Széchenyi István Egyetem is kínál több gyakornoki pozíciót a hallgatóságnak, sőt az intézmény két Formula Student-csapata, az Arrabona Racing Team és a SZEngine is szerepel a hirdetők között – erre az ad lehetőséget, hogy néhány éve ők is tudnak igazolni kötelező szakmai gyakorlatot.

Az esemény ideje alatt, április 12-től 18-ig több vállalat is élő bejelentkezéssel várja az érdeklődőket, előre meghirdetett idősávokban, a hét valamennyi napján, egészen vasárnapig.

A Dana Hungary Kft. napi élő Facebook-videókban válaszol a kommentmezőben felmerülő kérdésekre. A tapasztalatok alapján ezek a legváltozatosabb témákban érkeznek, nem csupán gyakornoki pozíciókat kereső hallgatóktól, hanem targoncakezelő szakemberektől, illetve betanított munkásoktól is, ami jól mutatja a vállalat vonzerejét az ipari szektorban. „Az online »fogadóórákatí« azért hoztuk létre, hogy az érdeklődők a tájékoztatás mellett a vállalat munkatársaitól előre meghatározott tematikákban is információt kapjanak a Dana Hungary Kft. karrierlehetőségeiről, vállalati kultúrájáról, illetve egyéni munkavállalói tapasztalatokról, kötetlen formában” – nyilatkozta Rédei Márk, a cég kommunikációs tevékenységeiért felelős személyügyi munkatársa.

Csakugyan interaktív formát választott a munkavállalókkal folytatott kommunikációhoz az Attrecto Zrt., amely Google Meet-felületen fogadta az érdeklődőket. A vállalat HR-vezetője, Csepi Mónika portálunknak elmondta: cégük a személyes találkozásokat részesíti előnyben, de jelenleg kénytelenek online felületen elérni a hallgatókat. A szakember hozzátette: a nappali órákon kívül este fél nyolc és kilenc között is biztosítanak konzultációs lehetőséget. Utóbbival élnek is a fiatalok, a tapasztalatok alapján ugyanannyian jelentkeznek be ebben a sávban, mint munkaidőben.

Bár az előrejelzések szerint bízhatunk benne, hogy a következő, ősszel esedékes Regionális Állásbörzét már a Széchenyi István Egyetem aulájában, hagyományos formában lehet megrendezni, az online toborzás különböző formái (chat a vállalat munkatársaival, videós beszélgetés, személyre szabott ajánlatok) nagy valószínűséggel a jövőben is velünk maradnak. A következő években kiderül, hogy a járvány milyen hatással volt a munkaerőpiaci trendekre: felerősítette-e a digitális tendenciákat vagy épp ellenkezőleg, a személyes találkozások reneszánszának nyitott kaput.