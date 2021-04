Állami marad vagy bencés lesz a Váci-iskola Győrszentivánon?

Átvenné a Pannonhalmi Főapátság a Győri Váci Mihály Általános Iskola működtetését szeptembertől. A Kisalföld információi szerint elkezdődött a hivatalos eljárás és a szavazás a szülők körében.

Szinte napra pontosan két hónapja számoltunk be arról, hogy a 131 éves, eredetileg bencés alapítású, jelenleg állami fenntartású győrszentiváni iskolában fórumot rendeztek, miután a Pannonhalmi Főapátság jelezte, szívesen átvennék a működtetést ősztől. A szülők kérdéseire Hardi Titusz bencés szerzetes, a főapátság oktatási főigazgatója válaszolt. A legnagyobb kétség azzal kapcsolatban merült fel, van-e beleszólásuk a szülőknek a fenntartóváltásba.

Mára kiderült, amit az oktatási főigazgató is elmondott, hogy nagyon is van beleszólásuk. Zajlik a szavazás, amelyen a szülők kinyilváníthatják szándékukat. Beleegyeznek-e, hogy az egyház kezébe kerüljön az intézmény, vagy inkább maradnának a jelenlegi fenntartónál. Az iskola sorsát az dönti el, melyik irányba billen a szavazatok legalább fele.

A Váciban közel négyszáz diák tanul, a szavazás eredménye leghamarabb április 8-án derülhet ki.

Ahhoz, hogy a fenntartóváltás folyamata idáig eljusson, arra volt szükség, hogy Hortobágyi T. Cirill főapát február végéig jelezze az Emberi Erőforrások Minisztériumánál a fenntartóváltás szándékát. Miután Kásler Miklós miniszter ezt jóváhagyta, a tankerület megszervezte a szavazást a szülők körében.

Azt már most tudni lehet, mi az, ami nem változik, ha a fenntartóváltás mellett döntenek a szülők. A két hónappal ezelőtti fórumon a főapátság oktatási főigazgatója megerősítette: a nevelőtestület és az igazgató is marad, az intézménynek pedig nagyobb önállóságot szánnak. A hittanoktatást felmenő rendszerben szerveznék meg, senkit nem érhet hátrány amiatt, mert a családja nem vallásos vagy más felekezethez tartozik. A tankönyvek továbbra is ingyenesek lennének, de helyben a nevelőtestület dönthetné el, hogy melyiket tartja a legjobbnak. Az iskola nem lesz fizetős a jövőben sem, és az étkeztetés terén sem terveznek változtatni, járnak a megszokott kedvezmények. Miután a Nemzeti alaptanterv az egyházi iskolákra nézve is kötelező, az oktatás is aszerint folytatódna ősztől.