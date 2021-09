Állami kitüntetéssel ismerték el az acsalagi házaspár munkáját

Szilágyi Andrásné polgármesteri munkája legnagyobb eredményének tartja az acsalagi óvoda újranyitását, férje, Szilágyi András negyven éve gazdálkodik elszántsággal, kitartással. A házaspár munkáját állami kitüntetéssel ismerték el.

Férj és feleség kapott állami kitüntetést, Szilágyi András Aranykoszorús Gazda Díjat, Szilágyi Andrásné Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át.

– Aki ismer bennünket, tudja, hogy a kettőnk munkája, ahogy a házasságunk is, elválaszthatatlan – kezdte Acsalag polgármestere, aki bizton számíthat férjére a faluban végzendő munkáknál, ahogy András is feleségére a gazdaságban. Szilágyi Andrásné 2010 óta tölti be a polgármesteri pozíciót, a több mint egy évtizede megfogalmazott programpontjai rendre megvalósultak, köztük egy olyan is, amire méltán a legbüszkébb: 12 év után ismét megnyitotta kapuit a helyi óvoda.

– Háromgyermekes anyukaként tudom, mekkora könnyebbséget jelent, ha van a faluban óvoda. Szeptember 1-jén átmeneti helyen elindultunk 18 gyerekkel, ez a pályafutásom legnagyobb eredménye. Hamarosan elkészülünk az intézmény felújításával, kisebb munkálatok, udvarrendezés van még hátra – emelte ki Zsuzsanna, aki főként a Magyar Falu Programnak köszönhetően mondhatja el, hogy a település minden középülete megújult, közösségi tereik rendezettek.

– Acsalagiakkal, az acsalagiakért dolgozom, és ez igaz úgy az önkormányzati munkára, mint a gazdaságunkra – jegyezte meg.

Utóbbit, azaz a gazdaságot negyvenévnyi tapasztalattal a háta mögött irányítja Szilágyi András. Anno a helyi vendéglőben dolgozott heti három napot, s gondolta, a hét többi napjait is hasznos munkával tölti ki, így összefogva a tapasztalt Nagy Gyulával, a paprika fóliás termesztésébe kezdett. Ötven négyzetméteres sátorral kezdtek, majd ezek mérete és az ő szaktudásuk is egyre nagyobb lett, ahogy a technikai fejlődésre is nagy gondot fordítottak:

– A rendszerváltás körül belefogtunk a szabadföldi termesztésbe, volt, hogy paradicsomot, paprikát, hagymát, de olyan is, hogy káposztát vagy burgonyát ültettünk – kezdte András, aki elégedett a gazdaként kapott állami támogatásokkal. Idővel különváltak Nagy Gyulától, jelenleg 55 hektáron gazdálkodnak, 3 hektár pedig a kertészet.

– Március derekán kezdjük el a paprikamagot tálcába rakni. A növényeket a fóliasátorban neveljük május végéig, utána kezdjük a palántázást, amit a talajművelés előz meg. Ezt követi a nevelés időszaka, az öntözés, kapálás, a paprikaszedés júliustól az első fagyokig tart – avat be a termesztés menetébe András. A repertoárban alma-, t. v., kápia, csili-, cseresznyepaprika szerepel, amit további feldolgozásra adnak el. A gazdálkodás bizony áldozatokkal jár, így a befektetett munka hosszú távon, hónapokkal később térül meg, s a családi nyaralás helyett is a munkáé nyáron a főszerep.

– Ha nem szeretném ennyire, már rég abbahagytam volna – mondta András, akinek e gondolatára felesége reflektált: – Elszánt, megszállott a munkáját illetően, ami egyben a hobbija is.

András végül egy tanácsot is megfogalmazott az olva­sóknak: – Minél többen vásároljanak hazait, magyar termékeket!