Áll a város karácsonyfája Sopronban, Ágfalváról érkezett a fenyő – fotók

Idén a Várkerületen, a Mária-szobor és a Hűségkút közötti rendezvényterületen állították fel a város karácsonyfáját. A tizenkét méteres nordmann jegenyefenyő Ágfalváról érkezett, Teke Zoltán és családjának felajánlásaként. Várhatóan vízkeresztig díszíti majd a teret.

Egy gyönyörű, formás nordmann jegenyefenyő lesz idén Sopron karácsonyfája, amit a múzeumnegyed építési munkálatai miatt most nem a Fő téren, hanem a Várkerületen állítottak fel. Ahhoz, hogy stabilan álljon az ünnep jelképe, már előzőleg egy betongyűrűt helyeztek el a díszburkolat alatt, ebbe süllyesztették a fát.

A fenyőt az ágfalvi Teke Zoltán és családja ajánlotta fel idén az önkormányzatnak. – Olyan szép ez a fa, hogy sajnáltuk bántani, pedig közel volt a ház sarkához és a kerítéshez. Ráadásul szeretnénk építeni egy garázst, ahhoz is útban volt, ezért döntöttünk a kivágás mellett – mondta Teke Zoltánné Piroska. Hozzátette, az unokákkal az élen az egész család sajnálta volna, ha kárba vész a szép fa, amit még a férje ültetett 25 éve.

– Úgy gondoltuk felajánljuk a városnak, had leljék benne örömüket mások is. Október végén jeleztük a szándékunkat, azután jöttek ki a szakemberek. Megnézték milyen, és azt is, hogy hozzá férnek-e. Örültünk, amikor jelentkeztek, hogy a sok felajánlás közül a mi fenyőnket választották – tette hozzá Piroska, aki az ágfalvi úti pszichiátriai betegek otthonában dolgozik, a férje pedig a helyi mezőgazdasági vállalkozásnál.

A város karácsonyfáját minden évben a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. (TAEG) állítja fel. – Ez a mi ajándékunk a város számára, de az erdőben egyre nehezebb szép fenyőt találni, ezért már jó pár éve lakossági felajánlásból oldjuk meg ezt a nemes feladatot. Idén, a városvezetéssel közösen hat-hét fa közül választhattunk – mondta el Köveskuti Zoltán, a TAEG Zrt. soproni erdészetének hegyvidéki erdőgondnoka.

Hozzátette, a kiválasztáskor nemcsak a fenyő szépségét nézik, hanem azt is, hogy biztonságosan ki lehessen vágni és el lehessen szállítani. A különböző engedélyeket az erdőgazdaság szerzi be, ők intézik az összes szervezést, de segítőik is vannak: a kivágást és a befaragást Nagy Attila végezte, a felállítást pedig a Mosonyi autódaru. A szakember reméli, hogy az elkövetkezendő években is lesznek lakossági felajánlások – erre biztatja is az embereket -, mert a mostanihoz hasonló szép karácsonyfák emelik az ünnep fényét, meghittségét.