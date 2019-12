Aláírásokat gyűjtenek a kerékpárútért Halászi és Máriakálnok között

Lakossági kezdeményezés nyomán aláírásgyűjtés indult, hogy a biztonságos közlekedésért megépülhessen a Halászi és Máriakálnok közti kerékpárút. A máriakálnoki önkormányzat többször is pályázott már, mindeddig sikertelenül.

Ugyan már 2010 nyarának elején birtokba vehették a biciklisek a Mosonmagyaróvár és Máriakálnok közötti kerékpárutat, azt ünnepélyesen az év őszén adták át. Már akkoriban megfogalmazódott a gondolat: a két keréken közlekedők a településen keresztül csatlakozhassanak a Szigetközön áthaladó EuroVelo útvonalhoz, mégpedig egy kerékpárút által, Halászi irányában. Erről a Kisalföldben is többször írtunk már.

– 2011 óta érvényes építési engedéllyel rendelkezik a Máriakálnokot Halászival összekötő, 1,75 kilométeres kerékpárút. Az idő sürget. Ha 2021-ig nem sikerül elkészíteni az utat, újból kell kezdenünk a tervezést, engedélyezést, amire egyébként már jelentős összegeket fordítottunk – tudjuk meg dr. Tóásóné Gáspár Emma máriakálnoki polgármestertől.

A faluvezető arról is beszél, hogy öt pályázaton is próbálkoztak már forrást szerezni a beruházáshoz. Indultak határon átnyúló programon, a Sacra Velo projektből pedig a magas költség miatt maradt ki. Három éve a becsült ár már elérte a 100 millió forintot. Ugyanis a két település között egy kerékpároshídnak is létesülnie kell, ami jelentősen növeli a fejlesztéshez szükséges forrást.

Dr. Tóásóné Gáspár Emma kiemelte: a témában megkereste Révész Máriuszt, a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztéséért és népszerűsítéséért felelős kormánybiztost is.

Ugyanakkor lakossági kezdeményezésre aláírásgyűjtés is indult. A máriakálnoki önkormányzat legutóbbi ülésén döntött arról, hogy csatlakozik a gyűjtéshez, melyet a helyi civil szervezetek, intézmények és magánszemélyek is felkarolnak. A polgármester hozzátette: egyelőre nem határozták meg, meddig gyűjtenek. Viszont azt remélik, hogy mivel ez nemcsak máriakálnokiaknak fontos, hanem a térségnek is, ezért sokan csatlakoznak majd.

– Az aláírásokat terveink szerint eljuttatjuk az illetékes kormánybiztosnak. Az is megfogalmazódott, hogy akár félpályás vagy teljes útlezárással is nyomatékosítanánk, hogy mennyire fontosnak tartjuk a kerékpárút mielőbbi létrehozását – szögezte le a településvezető.