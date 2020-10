Alagút a Bécsi-domb alatt – Elkezdték a munkát az M85-ösön Sopronban – fotók

A bányászok hagyományos megáldásával indult a soproni Bécsi-dombon az M85-ös gyorsforgalmi út alagútjának fejtése.

Az ünnepség elején Kerékgyártó Attila, a kivitelező SDD Konzorcium projektvezetője műszaki ismertetőjében elmondta, a hétszáznyolcvan méteres alagútpár elsődleges szerkezetének építése az áldást követően el is kezdődik, és huszonnégy órás munkavégzés mellett zajlik majd. Az első járat kialakítása előreláthatólag egy évig fog tartani, naponta két és fél méteres haladással számolnak.

A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Zrt. vezérigazgatója, Nagy Róbert Attila köszöntőjében kiemelte: ez lesz az ország első olyan közúti alagútja, melyet kizárólag magyar tulajdonú munkaeszközök segítségével kiviteleznek magyar szakemberek.

– Az M85-ös gyorsforgalmi út és az ehhez tartozó alagút építése a város történetének egyik legjelentősebb fejlesztése, mellyel a soproniak egyik évtizedes álma teljesül – hangsúlyozta Farkas Ciprián, Sopron polgármestere. Az országos, majd később a nemzetközi autópálya-hálózatba való csatlakozással biztonságosabbá és kényelmesebbé válik a város közlekedése. – Ez új, korábban példátlan gazdasági lehetőségeket teremt a város számára, ezért mondhatjuk, hogy az M85-ös Sopron jövőjébe vezet – mondta.

A beszédek után Ábrahám Béla, szalézi szerzetes pap megáldotta a vájárokat, a munkagépeket, és a bányászok védőszentjének, Szent Borbálának a szobrait is, melyeket az elkészült járatokban fognak elhelyezni. Ezt követően egy alagútfejtő kotrógéppel megütötték az egyik járat még betonos támaszfalát, ezzel jelképesen megkezdték az építési folyamatot.

A mintegy negyvennégy milliárd forintból megvalósuló beruházást kivitelező konzorcium időnként betekintést is enged majd a munkálatokba: a helyszínen kialakított konténeriroda felső szintjén egy, az alagútépítést bemutató látogatóközpont is működik majd. A helyiség teraszáról kitűnő panoráma nyílik az alagutak keleti bejáratára és környezetére. Az előre meghirdetett látogatási időpontokban a munkálatokat nem csak innen, de egész közelről is meg lehet majd tekinteni.