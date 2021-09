Akadály nélküli udvar a lébényi család álma – Összefogás a sclerosis multiplexszel küzdő Tündéért és a súlyos stroke-ból gyógyuló Ferencért

Vannak emberek, akiket számos sorscsapás sújt. A lébényi Plachy házaspár élete egy 2016-os lesújtó diagnózis nyomán fordult fel gyökeresen, az akkor harmincas évei végén járó Tündénél megállapították: sclerosis multiplexszel küzd. Két évre rá a 40 éves Ferencet érte munka közben stroke. Tünde lánya, Fanni amiben csak tud, segít édesanyjának. Lapunk alapítványa is támogatást nyújt.

Az utca végén, árnyas fák alatt húzódik meg az öreg házikó, rajta felújítás jelei. Ablakot, ajtót cseréltek rajta. Mosolygós, rövid hajú, nádszálvékony nő integet, másik kezével a botjára támaszkodva, hogy jó helyen járunk.

– Egy hónapja költöztünk ide, ebbe a régi házba. A város másik végében építettünk korábban egy szép családi házat, svájci frank hitelből. Ha az ember egészséges, nem is lett volna gond a törlesztőrészlet fizetése, ami a végére havi háromszázezer forintra emelkedett. Ám aztán jöttek a bajok – kezd történetükbe Plachy-Szűts Tünde, aki korábban két évtizeden keresztül dolgozott egy autóipari vállalkozásnál.

Mint mondja, férjével, Ferenccel a most 15 éves Fanni után a második közös gyermeküket várták, amikor zsibbadást érzett. Tisztán emlékszik azokra a pillanatokra, éppen a születésnapján, amikor az orvos közölte a diagnózist: sclerosis multiplex.

– Nem sok mindent tudtam erről a gyógyíthatatlan betegségről akkor. Természetesen elkezdtem olvasgatni az interneten róla. Biztos, sokat számít, hogy hogy állunk hozzá fejben, de én akkor csak a rosszat láttam benne, hogy majd nem tudom ellátni a családomat. Sok évnek kellett eltelnie, hogy fel tudjam dolgozni, de elfogadni nem tudom. Mindennap gyulladásban van a szervezetem, szédülök, nincs libidóm, már a reggeli felkelés is fájdalmakkal jár – avat be a 43 éves édesanya.

– Még lehet, annyi erőm van, hogy a családnak megfőzzek, de a sajátomat, mivel speciális étkezést folytatok, már nem. Ilyenkor Fannira hárul a munka, ő egyébként sokat segít itthon, ahogy a nagyfiam is az első házasságomból – teszi hozzá.

Közben a ház előtti kerti asztalhoz megérkezik az édesapa is. Nehézkesen közlekedik, a beszéd sem könnyű… Ezért Tünde folytatja az ő történetét is.

– 2018-ban munka közben lett rosszul. A kollégái mentőt hívtak. Súlyos stroke-ot állapítottak meg nála, hetekig mélyaltatásban volt. A jobb fele lebénult, most is húzza a lábát. A beszédközpontját érintette az agyvérzés. Logopédushoz is járt és most szeretnénk folytatni – részletezi Tünde.

Sajnos a betegségek miatt a házaspár már nem tudta fizetni a tetemes hitelt, így kénytelenek voltak eladni az álomotthonukat. Tavaly vásárolták a mostani ingatlant.

– Több segítséget is kaptunk már, amit ezúton is nagyon köszönünk, így tudtunk ajtót, ablakot cserélni, új konyhabútort, ágyakat, szekrényt, járólapot is felajánlottak. Négy hete tudtunk beköltözni, most félő, hogy az őszi esőzésekkel járhatatlan lesz az udvar – magyarázza Tünde.

A rokkantnyugdíjas házaspár most az udvar akadálymentesítéséért fordult segítségért a Kisalföld alapítványához. Olvasóink jóvoltából 200 ezer forinttal tudjuk segíteni a több százezer forintos munkálatokat.