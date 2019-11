Agyagosszergény – A helyiek az összes klubot társadalmi munkában működtetik

A hagyományokat őrző, összetartó település Agyagosszergény, ahol egyre több fiatal család telepszik le. A Kisalföld házhoz megy sorozatunk keretében látogattunk el a kilencszáz lelkes faluba. Jókor érkeztünk, mert aznap tartotta összejövetelét a horgolóklub, a férfiak pedig pingpongozni jöttek a művelődési házba.

– Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert ugyan kis település a miénk, de sok a fiatal és jó a közösség. Ha megüresedik egy ingatlan, hamar gazdára talál és a telkek is kapósak. Az önkormányzat százezer forinttal segíti az első lakáshoz jutókat, az elmúlt öt évben húsz alkalommal fizettünk támogatást, s az eredmény sem maradt el: az óvodai létszám tizenötről harmincra nőtt. Az általános iskolánk alsó tagozata működik helyben, az önkormányzat legfontosabb feladata az iskola és az óvoda működtetése – mondja Szalai Istvánné polgármester.

Molnárné Süveges Andrea kulturális munkatárs a szabadidős programokat kezdi sorolni, amiből bőven van a faluban. Működik horgolóklub, a pingpong mellett van jóga, női torna, baba-mama és nyugdíjasklub, és sok minden más is. A fiatal anyuka családjával három és fél éve költözött a településre. – Jól érezzük magunkat, befogadott a falu. A férjemmel Debrecenből érkeztünk, de a lányunk, Maja itt született, ő már agyagosszergényi – mondja mosolyogva.

Közben Magyar Gézáné is bekapcsolódik a beszélgetésbe. – Tősgyökeres agyagosszergényi valójában nincs. A település Agyagos és Fertőszergény egyesülésével jött létre 1929-ben. Úgyhogy itt a falu egyik fele agyagosi, a másik szergényi, s a kettő még véletlenül sem keverendő össze. A templomban külön ülünk, egyik oldalon mi, agyagosiak, a másikon a szergényiek és a temetőnk is külön van – meséli, s a többiek is helyeselnek, bizony mindkét településrész lakói büszke lokálpatrióták.

Csatlakoznak hozzánk Hegedüsné Németh Ildikó, Ratatics Tibor és Radics Attila képviselők is. Ők arról beszélnek, hogy gazdasági és közösségi téren is sokat fejlődött a település, igyekeznek minél több pályázaton részt venni és jól használni az elnyert forrásokat. A horgolóklubosok is szállingóznak, egyre többen leszünk. A klubot vezető Litresits Éva foglalkozását tekintve SAP super user, úgy fogalmaz: kapocs az emberek és a számítástechnika között. A horgolás kikapcsolódás számára, s szívesen osztja meg tudását másokkal. Különleges figurák kerülnek ki a kezei közül, s a tanítványok is rendkívül ügyesek. Büszkén mutatják a horgolt macikat, manókat.

Szó, ami szó, igen aktívak az itt élők, szinte az összes klubot társadalmi munkában működtetik. A kerékpárosklub évente többször szervez nagyobb túrát, nyáron például elkerekeztek Boldogasszonyra (Frauenkir-

chen), a magyar misére. Büszkék a Kiss István Néptánccsoportra, amit helyi fiatalok hoztak létre, hogy népszerűsítsék ezt a fajta tánckultúrát. A tizenhat tagú közösségben fiatalok és idősek egyaránt jól érzik magukat, számos rendezvényen szerepeltek a környéken és más megyében is. Van egy focicsapatuk, ahol a nagypapáktól az unokákig, mindenki rúghatja a labdát. Ha Agyagosszergényről van szó, nem lehet kihagyni a magyarságtudatot és a kereszténységet erősítő, színvonalas előadásokat szervező Közi Horváth József Népfőiskolát, aminek Szalai Viktor az alapítója és elindítója. És szintén nem maradhat ki a tizennégy éves Szommer Dániel sem, aki a falu szinte minden rendezvényén részt vesz. Most is betoppan, s a jelenlévők örömmel újságolják, hogy az őszi szünetben húszfős gyerekcsoportnak szervezett önállóan programot. Lesz tehát utánpótlás önkéntesekből ebben az összetartó közösségben.