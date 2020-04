Afrika után online tanít matematikát a nyugdíjas professzor Hegyeshalomban

Afrikából – ahol évekig tanított – hazatérve nagyszülei egykori hegyeshalmi házában telepedett le nemrég. Dr. Székelyhidi László, a Debreceni Egyetem nyugdíjas professzora ugyan visszavonult az aktív oktatásból, most viszont online feladatsorokkal segít eligazodni a számok világában az egyetemistáknak. Zongorajátékával is naponta szórakoztat.

A Debreceni Egyetem nyugdíjas professzorát már korábban bemutattuk a Kisalföld hasábjain. Dr. Székelyhidi László Afrikában tanított évekig matematikát. Hegyeshalomban letelepedvén a veszélyhelyzet idején is hasznosan tölti napjait.

Aktív közösségi életet él

– A nyugdíjaslét néhány éve kezdődött számomra. De komolyabb változást csak akkor hozott az életembe, amikor Afrikából hazatértünk feleségemmel, s azóta Hegyeshalomban élünk, nagyszüleim egykori, azóta természetesen teljesen felújított házában, ahol gyerekkorom jelentős részét töltöttem. Szóval a nyugdíjasság csupán a „tanár”-voltomat befolyásolta. A „matematikus”-felem továbbra is ugyanúgy, sőt, talán még intenzívebben működik. Hiszen a matematikai kutatómunkámat nem érinti, hogy mi a státuszom, az viszont igen, hogy nem kell rendszeresen Debrecenbe utaznom órákat tartani, s így sokkal több időt tudok a kutatásnak szentelni. A tanítás persze sokszor hiányzik, de van egy-két egyetemista ismerősöm a közelben, akikkel foglalkozni szoktam. Másrészt nem zárkózom be semmiféle „elefántcsonttoronyba”, igyekszem részt venni a hegyeshalmi közösség életében. Tagja vagyok az Erkel Ferenc vegyes karnak, valamint a helyi evangélikus gyülekezetben rendszeresen, a helybeli és a bezenyei katolikus templomban pedig alkalmanként kántorkodom, orgonálok – avat be dr. Székelyhidi László.

Mint mondja, a jelenlegi, válságos helyzet természetesen óriási változást hozott, hoz mindannyiunk mindennapjaiba: „Érdekes és váratlan módon az izoláció – mellékhatásként – lélekben összehoz bennünket, a magunkba fordulást ösztönző virtuális internetvilág pedig szinte egyedüli lehetőséget kínál a kapcsolattarttásra, sőt, régi kapcsolatok felelevenítésére.

– Sokan igyekeznek valamiképpen segíteni azoknak, akik bármilyen értelemben segítségre szorulnak. Ugyanakkor be kell tartanunk az előírásokat, nem értelmezni, nem vitatni, nem kifogásolni. Sokkal fontosabb, hogy a ,,kevésbé fertőzöttek” továbbra is higgadtan tegyék a dolgukat, vagy esetleg egy kicsit azon felül is. Feleségem például – napi munkája mellett – nekilátott szájmaszkokat varrni, és én is gondolkodtam, hogy mivel tudnék segíteni – meséli a matematikaprofesszor.

Tapasztalat az online oktatásban

Az ötlet szinte kézenfekvő volt: „Az online oktatásban van némi tapasztalatom, mivel sok helyen tanítottam külföldön, ahol ez már nem volt újdonság. Érdekesség, hogy még Afrikában is megteremtették ennek a feltételeit. Igaz, nem sok kollégám használta a lehetőséget, de én gyakran alkalmaztam. Így jött az ötlet, hogy a honlapomon részletes magyarázatokkal ellátott feladatsorokat tegyek közzé, valamint önellenőrző teszteket, melyek megoldását e-mailen elküldöm annak, aki kapcsolatba lép velem a weboldalon keresztül. Az anyagokat a győri Széchenyi István Egyetem matematikatárgyaihoz igyekszem igazítani, mert ott tanul néhány ismerősöm. Ettől függetlenül szerintem bárki használhatja a feladatsorokat, elsősorban az általában Matematika I., illetve Matematika II. vagy hasonló című bevezető analízistárgyak tanulása során.”

A Facebookon közzétett információra rengeteg pozitív visszajelzést kapott a nyugdíjas professzor, aki reméli, hogy sokaknak hasznára válik ez a segítség. Úgy gondolja, a digitális tanítás lényege, hogy a diákoknak el kell részletesen magyarázni az anyagokban azt, amit egyébként az órán, az előadáson személyesen mondanának el.

Online muzsika

Mivel az élet nem csak tanulásból áll, az online matek mellett egy kis online muzsikával is szórakoztatja azokat, akik otthon maradnak.

– Bár csak amatőr muzsikus vagyok, de a zene az életem része. Így egy-egy zongoradarabot, amit el tudok játszani, videóra veszek, s közzéteszem a barátaim, ismerőseim számára. Bizonyára megbocsátják a kissé amatőr játékomat – ne előadásnak tekintsék, hanem inkább úgy, hogy bekukkantanak hozzám meglesni, hogy mit csinálok, amikor éppen nem matekozom… – búcsúzott dr. Székelyhidi László.