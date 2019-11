Adományokból állt össze a Vilmos park kerti kiülője

Felajánlásból, adományokból építettek filagóriát Csornán, a Vilmos parkban. A 85-ös főútról is látható pavilon az összefogás eredménye és úgy tudjuk, a kezdeményezés elindított egy folyamatot is.

Két faiparos szakember egy kerti kiülőt, filagóriát épített Csornán, a Vilmos parkban. A park a város legnagyobb, egybefüggő zöldterülete és egyre inkább „elfoglalják” a helyiek. Éveken keresztül kihasználatlan volt az ingatlan, akkor kezdett „élni”, amikor a róla elnevezett gazdasági társaság vette kezelésbe.

Juhász Péter és Unger Péter a közelmúltban adományként építették meg a pavilont. Azt hozzátették: az anyagot és az egyéb járulékos feladatokat csornai vállalkozók, vállalkozások ajánlották fel. „Szépül és épül a város, szerettünk volna Péter kollégámmal mi is adni valamit lakóhelyünknek. Természetesen szakmába vágó feladatot képzeltünk el és a Vilmos Park Kft. munkatársaival egyeztetve döntöttünk a filagória mellett. Munkaidő után, szombaton és vasárnap készítettük el. Ezúton is köszönjük a vállalkozó kollégák, cégvezetők segítségét, hiszen első szóra jöttek és kivették részüket a munkából. Azt hiszem, nem volt hiábavaló a fáradság, hiszen a csornaiak használják és élvezik előnyeit. Láttam és hallottam is, hogy örülnek a kis kiülőnek” – mondta a Kisalföldnek Juhász Péter.

A két szakember abban bízik, hogy felajánlásuk elindított egy folyamatot, amellyel tovább fejlődhet a Vilmos park. „Úgy tudom, már érkeztek is felajánlások, melyekkel igazi közösségi tér lehet a park. Mi pedig örülünk neki, hogy részesei lehetünk ennek a nagyszerű összefogásnak” – jegyezte meg Juhász Péter. A terület másik oldalán, a Toldi utcai részen az önkormányzat pályázati támogatással alakított ki tanösvényt, kutyafuttatót, épült egy büfé, illetve felújították a nyilvános illemhely épületét is.