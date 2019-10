Addig jó, míg nem kell a településeket védeni

Helyreállításokkal, beavatkozásokkal, kotrásokkal javult ugyan a Cuhai Bakony-ér árvízlevezető képessége, de a teljes megoldást jelentő rédei tározó építésére az elmúlt években nem volt pályázati forrás. Több mint kilenc éve öntött el több megyei települést a medréből kilépő ér.

„Jobban szerettem volna, ha a kotrást a Duna irányából kezdik el: főként a másik irányból takarították a medret. Ez azt jelenti nekünk, hogy egy árhullám a korábbinál 8–10 órával előbb ér ide, itt azonban a mederben lévő akadályok – például a hódrágások – miatt szétterül a víz” – így összegzett Muraközi László bőnyi polgármester. Ő még egy hétig marad a hivatalában, a mostani önkormányzati választáson már egészségügyi okokból nem indul. Bőnyben ő is átélte 2010-ben a Bakony-ér hetekig tartó támadását, mely után 127 ház lett lakhatatlan. Mezőörs is (Rétalappal együtt) legalább ennyire megsínylette a falun levonuló áradást. A Bakony-eret ugyanis azelőtt utoljára 1963-ban kotorták meg.

Az ár után pár évvel aztán lokális beavatkozások voltak, több helyen is kotortak. A szakemberek a Cuhai-Bakony-ér legkritikusabb szakaszain végeztek munkákat, melyek közt mederrekonstrukció, partbiztosítás, elfajulások bevédése, helyenkénti mederiszapolás is szerepelt. A helyreállítási munkák Bana térségét is érintették a Bana–Bábolna csatorna torkolata felett 200 méterrel kezdődő és a bőnyi határig tartó 1400 méteren, ahol kotrási-iszapolási munkákat végeztek. Ezenkívül beavatkozások történtek a bőnyi területen 3700 folyóméteren, ami nemcsak Bőny térségének problémáit, hanem Bana vízelvezetését is szolgálja (mivel a levezetést gyorsítja a felette lévő területekről).

Vízügyes szakemberek már akkor kijelentették: az itteni árvizek alacsonyabb szintű levezetésében megoldás lehetne, ha a vízügyes tervezett projektek között is szereplő rédei tározó megépülhetne. A Cuhai-Bakony-ér kotrásával és szelvénybővítésével ugyanis az alsóbb szakaszokon nőhet az árvízi terhelés. 2014. szeptemberben az érintett polgármesterek emiatt több helyre is levelet írtak segítséget kérve.

Erre a fejlesztési elképzelésre, a rédei tározó építésére az elmúlt években nem volt pályázati forrás. Az árvízlevezetést segítő, összetett beruházás helyett 2010 után helyreállítási munkák zajlottak, de a mederszakasz karbantartása sem egyszerű feladat.

Ami pedig az árvíz utáni kártérítést illeti: „Többé-kevésbé – akit illetett – mindenkinek fizetett a biztosítója. Más segítséget is kaptunk, a soproni egyetemtől egy női focimeccs bevételéig több helyről is érkeztek a felajánlások” – mondta Muraközi László.