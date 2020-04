A Vitnyédi Zsiványok vendégei voltak a mentők és a tűzoltók

A Vitnyédi Zsiványok és Gyuri Juhász Egyesület finom ebéddel lepte meg a kapuvári tűzoltóság és mentőállomás dolgozóit.

A „Zsiványok” ezzel is szeretnénk elismerni a tűzvonalban dolgozók munkáját – kezdte Tyukász Tamás, az egyesület vezetője. – A higiéniai szabályok betartása mellett egyszer használatos éthordókban szállítottuk ki az ebédet. A menü marhapörkölt volt tarhonyával, és egy pékség által felajánlott süteménnyel is kedveskedtünk – mondta az ebédről, mellyel a kapuvári tűzoltóság és mentőállomás dolgozóit vendégelték meg a hétvégén. Úgy érezték, jó szívvel fogadták a finom falatokat. Az átadáskor persze kesztyűt és szájmaszkot viseltek. S ha már a maszknál tartunk, azok sem voltak akármilyenek. Névre szóló szájmaszkokat viseltek, melyeket egyesületük tagja, Knull Csóka Ágota készített. Tyukász Tamás egyfajta baráti gesztusként tekintett a hétvégi akciójukra, amelyben Szalai Csaba, Vitnyéd polgármestere is közreműködött, s ahogy a település vezetője fogalmazott: a jótékony felajánlás ismét szép bizonyítéka az összefogásnak, az önzetlenségnek, a segítségnek.

– Az egyesület tagjai tiszteletbeli „zsivánnyá” avatták a polgármestert – tette hozzá Tyukász Tamás. Hagyományteremtő célja is volt a jótékonykodásnak, minden évben kitűzik, kit vendégelnek meg az általuk készített ebéddel. Erre már korábban is volt példa, év végén a helyiekre főztek. A Vitnyédi Zsiványok és Gyuri Juhász egyébként rendszeresen járnak főzőversenyekre, az országhatáron belül, s azon túl is.

– Minél inkább megismernek, annál több helyre hívnak bennünket. Megfordultunk az ország különböző gasztronómiai fesztiváljain, de volt meghívásunk Ukrajnába, Szerbiába és Szlovéniába is – beszélt a csapatról, mely főként a hagyományos magyar ételek, ízek őrzésében, elkészítésében és továbbadásában igyekszik megmutatni tudását.