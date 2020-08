A vírus miatt csúsztak a fejlesztések Dénesfán, de pótolják az elmaradást

Fejleszti óvodáját, temetőjét és kultúrházát a dénesfai önkormányzat. A Magyar Falu Programban nyert a község támogatást a komoly beruházásokhoz.

A veszélyhelyzet miatt elmaradt beruházások megvalósításán dolgozik manapság a dénesfai önkormányzat. Takács Lajos polgármester elmondta: a Magyar Falu Program keretében korábban elnyerték már a támogatásokat a fejlesztésekhez. „A pénz rendelkezésünkre állt, az időt kellett kivárnunk, amikor megkezdhetjük a kivitelezéseket” – jegyezte meg a községvezető.

játékok ötmillióból

Takács Lajos kifejtette: óvodájuk udvarának játékállományát bővítették a program segítségével. Ötmillió forint értékben tudtak új eszközöket beszerezni. Rövidesen járdaépítéssel folytatódnak a beruházások. A Fő utcában 430 méteres szakaszon teszik rendbe a gyalogutat, amihez ugyancsak ötmillió forintot nyertek. „Ehhez saját forrást is biztosítanunk kell, három és fél millió forintot. Az összeget tartalékoltuk, így nincs akadálya az építkezésnek” – fogalmazott Takács Lajos.

A dénesfai temetőben is szakemberek dolgoznak a napokban. Urnafalat építenek a sírkertben.

Kell az urnafal

– Tudomásul kell venni, hogy alkalmazkodnunk kell a megváltozott temetési szokásokhoz. Egyre nagyobb igény van az urnás búcsúztatóra, ennek megfelelően szükség volt az urnafalra. Szintén a Magyar Falu Programban voltunk sikeresek, ugyancsak ötmillió forinttal járul hozzá az állam a fejlesztéshez. A betonozás, az alapozás megtörtént, rövidesen befejezik az építését – tette hozzá Takács Lajos. Azt is elújságolta, hogy a kultúrház fűtés- és vizesblokk-­korszerűsítésére, illetve az óvoda fűtésére, konyhafelújítására nyertek komoly támogatást.

Az útkereszteződést is rendbe tennék

– Negyvenmillió forintból valósíthatjuk meg a terveinket a kultúrházban, valamint az óvodában. Régóta szerepelt az elképzelések között ez a fel­adat, szerencsére most a forrást is megkaptuk hozzá a pályázaton – tájékoztatott Takács Lajos.

A polgármester még hozzátette, hogy szerették volna a falu központjában található útkereszteződést rendbe tenni, de ehhez egyelőre nem kaptak támogatást. „Régi vágyunk ez is, elkészültek a tervek, jó volna pályázaton a szükséges pénzt is elnyerni” – jelentette ki. Várják viszont kedvező elbírálását a községháza tatarozására, a központi játszótér fejlesztésére benyújtott pályázatuknak. Sport­egyesületük pedig öltözőbővítésre küldte el igényét. Beadják majd kérelmüket az üresen álló ingatlanok közcéllal történő megvásárlására is. Mint azt Takács Lajos elmondta, komoly elképzeléseik vannak ezen a téren.