A világ legrangosabb dizájnversenyén nyert díjat a Széchenyi István egyetemi mérnökcsapat

A győri Széchenyi István Egyetem startupprogramjában kapott befektetést két éve az a csapat, amelynek mesterségesintelligencia-alapú forgalomirányítási és balesetvédelmi rendszere rangos nemzetközi díjban részesült. A tagok jó példával elöl járva kívánják ösztöntözni a vállalkozó szellemű fiatalokat álmaik elérésében.

Nemzetközi sikert ért el egy győri egyetemi kötődésű mérnökcsapat, amelynek tagjai nagyrészt az intézmény volt és jelenlegi hallgatói, sőt olyan is van, aki oktatóként tevékenykedik. Az elismert szakemberekből álló zsűri AX System nevű terméküket jutalmazta IF Design díjjal 52 ország közel tízezer terméke közül. Az 1954-ben alapított IF Design díj a világ egyik legrangosabb designversenye, ahol a külső megjelenés mellett az ötletet, az innovációt, a megoldás aktualitását és a kivitelezést is értékelik. Hagyományosan a legnagyobb intézmények és cégek versengenek az elismerésért. Az idei évben az indulók között szerepelt például az Apple, az Audi, a Siemens, a Virgin Galactic vagy a Bosch is.

A friss IF Design díjas terméket a Safety Logistics Kft. csapata fejleszti a Széchenyi István Egyetemmel együttműködésben egy olyan program keretében, melynek célja, hogy segítse a vállalkozókat ötletük megvalósításában. „Az első fecskék egyikeként nagy a felelősségünk abban, hogy jó példával szolgáljunk, és ezzel ösztönözzük a vállalkozó szellemű fiatalokat álmaik elérésében. Ebben az egyetemen kívül segítségünkre van a Quantum Leap mint mentor és a Hiventures mint tőkebefektető” – nyilatkozta a programról Nemes Gábor, a cég ügyvezetője.

Az AX System egy olyan mesterségesintelligencia-alapú forgalomirányítási és balesetvédelmi rendszer, melyet a gyártó- és raktárcsarnokok közlekedésbiztonságának növelése céljából fejlesztett ki a csapat. Érdekessége, hogy felismeri az objektumokat, azok haladási irányát, és ezek alapján hozza meg a döntést, szükséges-e figyelmeztető jelzéssel vagy más módon beavatkozni a baleset elkerülése érdekében.

A szentgotthárdi kötődésű fiatalok 2019-ben csatlakoztak az innovációösztönzést célul kitűző Széchenyi István Egyetem startupprogramjához, akkor még csak a négy alapító. Az azóta kilenctagúra bővült csapat Győrben képzeli el a jövőt. „Az életünk egy folyamatos újratervezés, ezért nem tudom megmondani, mi lesz holnap, de jól érezzük itt magunkat, és szeretnénk innen irányítani a tevékenységünket, ameddig ez lehetséges” – beszélt elképzeléseikről Nemes Martina.

Agg Áron és Murányi Péter vezető fejlesztő mérnökök az előttük álló feladatokról annyit árultak el, hogy a termékportfólió kiszélesítése mellett a növekvő ügyféligények kiszolgálása a következő nagy feladatuk. Ez azért is nagy kihívás, mert már nemcsak viszonteladói partnerüknél, a Prominens Kft.-nél, hanem a Linde Material Handling magyarországi értékesítési hálózatában is elérhető az AX System által nyújtott védelem.

„A díj természetesen nem csak a mi érdemünk. Az említett intézmények mellett segítségünkre volt az amúgy többszörös Red Dot díjas formatervező csapat, a Flying Objects, a prototípus első verziójának kifejlesztésében a Cad-Terv, a termék bemutatásában a képi és videóanyagok elkészítésével Katona Zoltán és a Zeroz Films, míg a Velux fertődi gyáregysége javaslatokkal és teszthelyszín biztosításával járult hozzá a sikerhez” – tért vissza az együttműködés részleteire Nemes Gábor.

„A jövő? Szeretnénk, ezt a nagyszerű csapatot tovább bővíteni, az ügyfeleinknek és a partnereinknek pedig mindig kicsit többet nyújtani, mint amit elvárnak, illetve elindítani a termék külföldi bevezetését” – zárta a beszélgetést az ügyvezető.