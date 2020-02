A város jó polgára kívánunk lenni – interjú a győri Audi-gyár első számú vezetőjével

Alfons Dintner októbertől vette át az Audi Hungaria igazgatóságának elnöki pozícióját. A győri gyár első számú vezetőjével a munkavállalókat érintő változásokról, az autóipar stratégiai irányváltásáról, a városi együttműködések folytatásáról, a Győrben gyártott Q3 Sportback nemzetközi sikeréről és a folyamatban lévő bértárgyalásokról is beszélgettünk.

– Először az emlékeiben szeretnék kutakodni. Mikor járt az Audi Hungariánál először és milyen emlékeket őriz a gyárlátogatásról?

– A legeslegelső alkalommal akkor jártam Győrben, amikor felfutott az Audi TT gyártása 1998-ban. Akkoriban a lakkozóüzemet vezettem Ingolstadtban, és többek között az volt a feladatom, hogy egy új lakkozóüzemet tervezzek meg és helyezzek üzembe. Az Audi TT volt az első jármű, amit az újfajta lakkozási technológiá­val gyártottunk, ennek az együttműködésnek a keretében látogattam először Győrbe, amely nagyszerű élmény volt.

– Túl a századik munkanapján milyen képet sikerült megfogalmaznia a győri gyárról?

– Az Audi Hungaria egyik legfőbb pillére az Audi Konszern gyártási hálózatának. Motorgyártásunk nagy hagyományokra tekinthet vissza, járműgyártásunk folyamatosan fejlődik, most a Q3-as gyártásánál tartunk. Elmondhatjuk, hogy az Audi Hungaria elismert, sokat bizonyított, jól bevált gyártó telephely, ahol egyrészről jól működő folyamatok mentén, másrészről egy igen lelkes csapattal dolgozhatunk.

– Milyenek a benyomásai Győrről?

– Győrnek csodálatos belvárosa van, számomra a város egyben a kultúrát is jelenti, már volt alkalmam részt venni a város néhány kulturális rendezvényén is. Magával ragadó a város barokk hangulata, valamint az itt élő emberek mentalitása és életmódja.

A város legnagyobb munkáltatója

– Néhány hete új polgármestere van Győrnek dr. Dézsi Csaba András személyében. Egyeztették-e már az elképzeléseiket?

– Jövő hétfőn találkozom Dézsi polgármester úrral, akivel számos témát szeretnék megvitatni. Időközben már Budapesten Szijjártó miniszter úrral is folytathattam megbeszélést, többek között az Audi Hungaria győri szerepvállalásáról is beszéltünk.

– Példás, amit a társadalmi felelősségvállalásban az Audi az elmúlt 27 évben adott Győrnek, viszont a legfontosabb tény mégiscsak az, hogy 12.800 dolgozója van a vállalatnak, önök a város legnagyobb munkáltatói. Ez ügyben tud majd a polgármester úron keresztül megnyugtató stratégiát üzenni a dolgozóknak?

– Számunkra a legfontosabb, hogy hosszú távon, fenntarthatóan biztosítsuk a foglalkoztatást és az Audi Hungaria gazdasági sikereit.

A törzsgárda megtartása a legfontosabb

– Az ön érkezésével szinte egy időben jelentették be novemberben, hogy csökkenteni fogják a dolgozói létszámot, mivel az elektromobilitás és a digitalizáció irányába lép a vállalat. Hogyan alakult a létszám a bejelentés óta, illetve mi várható az idei évben?

– Ilyet nem jelentettünk be. Arról beszéltünk, hogy számunkra a legfontosabb, hogy a törzsgárdánkat tartósan, hosszú távon megőrizzük. Ehhez tudni kell, hogy egy-egy sorozatgyártás felfuttatásánál, legyen az jármű- vagy a motorgyártás területén, mindig jóval több munkatársra van szükség, mint amikor már stabilizálódott a gyártás. Az Audi Hungaria tökéletesen felkészült erre, és ezekre a folyamatokra, feladatokra határozott idejű munkaszerződéssel alkalmaz munkavállalókat. Ez egyébként évek óta gyakorlat – nem csak nálunk. A határozott szerződéssel foglalkoztatottak tisztában vannak azzal, hogy ez a munkaviszony határozott időre szól. Ilyen esetekben, amikor már nincs szükség az emelt létszámra és lejár a szerződések határideje, akkor nem minden esetben hosszabbítjuk meg azokat. Erről volt szó a múlt év végén. Természetesen erről egyeztetünk a szakszervezettel és a munkavállalói érdekképviselettel, és ez nem hat ki a törzs­gárdára, azaz a határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatott audis munkatársakra.

– Bértárgyalások közben vannak a szakszervezettel, oda-vissza mennek az ajánlatok. Hol tartanak?

A választ és a teljes interjút a Kisalföld napilap csütörtöki számában olvashatják.