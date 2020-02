A tűzoltóknak naprakész technikai tudással kell rendelkezni

A megyei közgyűlés pénteki ülésén Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, igazgató beszámolt a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság elmúlt évi tevékenységéről.

Győr-Moson Sopron megyében négy hivatásos tűzoltó-parancsnokság, két főfoglalkozású és tizenhárom alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóság működik. A megye tűzbiztonságát növelte, hogy az Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület is önálló beavatkozású egyesületként működik. A megyében tavaly 3 080 tűzoltói esemény történt, 309 kiemelt jelentőségű ügyben jártak el és 2 818 hatósági ellenőrzést hajtottak végre. A tűzesetek száma 22%-kal nőtt, melynek oka a nagy nyári szárazság volt, a műszaki mentések száma viszont 1 398-ra csökkent. Sallai Péter azt is hangsúlyozta, hogy fejlesztették az önkéntes mentőszervezetek eszközparkját, figyelmet fordítanak az informatikai fejlesztésekre és a technikai újítások bevezetésére is.

A XII. Országos Tűzoltó Szakmai és II. Országos Műszaki-Mentő Vetélkedőjén a Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság csapata első helyezést ért el. 2019-ben az „Az év tűzoltója” lett Fekete Szabolcs tűzoltó zászlós a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyeleti Osztály Megyei Műveletirányítási Ügyelet referense.

Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke kiemelte, „büszkék vagyunk a tűzoltóinkra, akik felvilágosító programjaik során a káresetek megelőzésre is nagy hangsúlyt fektetnek. A fejlesztések pedig a beavatkozások szakszerűségéhez járulnak hozzá.”

2019-ben a megyében hetvenhét tűzoltó szervezet működött a megyében, hatvanhat önkéntes tűzoltó egyesületnek volt együttműködési megállapodása a tűzoltósággal. A tűzoltási, mentési tevékenységet folytató egyesületek hatszázharmincöt alkalommal avatkoztak be, hozzájárulva a hivatásosok hatékonyabb munkájához- számolt be a Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó Szövetség tevékenységéről Vécs Pál elnök.

Dr. Pető Péter, az Értéktár Bizottság elnöke elmondta, a bizottság tavalyi ülésén döntött az „Écsi farsangolás” megyei értékek közé való felvételéről, mellyel a megyerikumok száma jelenleg százegy.

A közgyűlés mintegy 1,5 milliárd forint támogatást szavazott meg bölcsődék, energetikai- és városi rehabilitációs beruházások, valamint közösségi programok megvalósítására.