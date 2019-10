A Turizmus Világnapján gazdag programokat kínált a Turizmus Tanszék Győrben

A kutatók éjszakája programsorozathoz kötődően a Széchenyi István Egyetem Turizmus Tanszéke is bekapcsolódott a Turizmus Világnapjának programsorozatába. „Amikor nem dolgozik apu és anyu, együtt elutazunk valahová, megnézünk szép tájakat, jól érezzük magunkat, és izgalmas dolgokat csinálhatunk” – fogalmazták meg általános iskolás diákok a tanszék állomásánál, hogy mit is gondolnak a turizmusról.

A Turisztikai Világszervezet (UNWTO) 1970. szeptember 27-én fogadta el alapszabályát. Ennek emlékére 1980 óta ünneplik meg világszerte a turizmus világnapját. A turisták és a turisztikai szolgáltatók, a turisztikai szektorban dolgozók együtt ünnepelik ilyenkor a turizmust és felhívják a figyelmet a szektor társadalmi, kulturális és gazdasági értékeire. Győrben, a Széchenyi István Egyetem Turizmus Tanszéke hallgatóival, oktatóival együtt kapcsolódott be a világszerte zajló rendezvénysorozatba.

„A győri campuson, az Új Tudástér épületében szerveztünk különböző programokat. Az ételkészítés órán a hallgatók kis szendvicseket, falatkákat készítettek, bemutatva a különböző nemzetek konyháinak jellegzetes ízeit. A szalvétahajtogatás művészetével is adtunk kis ízelítőt a vendéglátásból, illetve hallgatóink különböző posztereket készítettek a világnapra turizmusföldrajz órán oktatóik segítségével. Felrakták az ország térképére, hol laknak, milyen látnivalók vannak a környezetükben, és ugyanígy a nemzetközi hallgatók is bemutatták szülőföldjük jellegzetességeit. Emellett alkoholmentes koktélokkal is vártuk a látogatókat” – sorolta a tanszék által kínált programokat Dr. Happ Éva tanszékvezető egyetemi docens.

Az egyik legnépszerűbb programrész az volt, amikor színes szalagokra mindenki felírhatta a vágyait, hova szeretne eljutni, milyen kívánságai vannak a turizmussal kapcsolatban, és a saját szalagját felfűzhette a korlátra. Nagyon színes kavalkádban jelentek meg a világ legegzotikusabb részei Új Zélandtól Izlandig. A kutatók éjszakáján a Turizmus Tanszék is egy állomás volt az egyetemre látogató általános iskolás diákoknak, ahol leírhatták, mit is jelent számukra a turizmus. „Amikor nem dolgozik apu és anyu, együtt elutazunk valahová, megnézünk szép tájakat, jól érezzük magunkat, és izgalmas dolgokat csinálhatunk” – fogalmazta meg egyikük. Emellett le is rajzolhatták élményeiket, illetve szörpfelismerő versenyt rendeztek számukra. Dr. Vajda Katalin, a tanszék egyetemi adjunktusa pedig a Michelin csillagos éttermekről tartott előadást.

„A turizmus fellendülőben lévő gazdasági ágazat, világszerte egyre gyakrabban utaznak az emberek. 2030-ra már csaknem kétmilliárd nemzetközi turista érkezés várható a földkerekségen. Keresettek lesznek tehát továbbra is a turizmus-vendéglátás szakon diplomát szerző hallgatóink, hamar el tudnak helyezkedni, és már a képzés éveiben változatos kibontakozási lehetőségek állnak előttük” – hangsúlyozta Dr. Happ Éva.

Az idegenforgalomban a világ számos pontján tapasztalatokat szerző szakember felhívta a figyelmet arra, hogy nemcsak külföldi utazásban, hanem hazai kikapcsolódásban is érdemes gondolkodni. Magyarország is gyönyörű, kulturális és aktív turizmussal is felfedezhető tájakkal büszkélkedhet szűkebb környezetünk, a Kisalföld is. Akár a Szigetközre, akár a Hanságra vagy a Fertő tó térségére gondolunk, egy-egy kenutúrán a vadvízország életre szóló élménnyel ajándékozhat meg bennünket” – mondja Dr. Happ Éva, aki a saját színes kívánságszalagjára Ausztráliát írta fel, városként pedig Barcelona a szíve csücske.