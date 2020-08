A tisztképzőt választotta a soproni Szabó Marcell

Szabó Marcell gimnázium után a tiszti pályára készül, annak ellenére, hogy szülei vállalkozásához vagy egy civil egyetemre is mehetett volna. Döntéséről és tapasztalatairól beszélgettünk vele.

– Gyerekkorom óta érdekelt a katonaság – mesélte a most 19 éves Szabó Marcell, aki a videójátékok és a történelemórák kapcsán kezdett érdeklődni a hadászat iránt. Választásában az is közrejátszott, hogy nem tudta elképzelni, úgy teljen el az élete, hogy mindennap nyolc órát ül egy irodában.

Edzett, hogy megfeleljen

– Mivel jó ideje tudtam, hogy ezen a területen szeretnék elhelyezkedni, volt időm utánajárni, mik a lehetőségeim, ezért választottam a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karát – magyarázta döntését Marcell, aki most kezdi meg a harmadik félévét. A négyéves képzés elvégzése után hadnaggyá avatják, ezután kezdi meg a szolgálatát a honvédség valamelyik helyőrségében.

A tiszti pályán más az indulás, mint egy átlagos egyetemen. Marcellnek egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasságit kellett tennie, mielőtt a felvételi pontjai alapján tisztjelölt lehetett. Már az utolsó középiskolai évében elkezdett edzeni, illetve látásjavító szemműtétet is elvégeztetett magán, hogy biztosan elérje a célját.

Fontos a csapatmunka

– Az alapkiképzésen az ember átkerül egy olyan közegbe, melyet addig nem ismert – mondta Marcell. Az első hat héten megtanulták az alapvető mozdulatokat és a fegyverhasználatot, hogy katonaként milyen jogkörrel rendelkeznek, hogyan kell viselkedni feletteseikkel és beosztottjaikkal. Szerinte azonban nem ez a legfontosabb.

– A honvédség olyan, mint egy nagy gépezet, minden területe egyformán lényeges. A csapatmunka számunkra azt jelenti, hogy a saját feladatunk az elsődleges, de amint azzal végeztünk, azonnal segítünk a többiek munkájában – mondta Marcell.

A katonalét nem egyszerű: mindennap hajnalban kelnek és általában késő délutánig vannak feladataik. Össze kell tudni egyeztetni az akadémiai oktatást a katonai kiképzéssel. Mint mindenhol, itt is előfordulnak a résztanulmányok között súrlódások, de Marcell elmondása szerint az intézmény úgy alakítja a napirendet, hogy mindenre maradjon idő. Az oktatás központja a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus, innen viszik a tisztjelölteket a különleges kiképzések helyszíneire.

Szülei nehezen törődtek bele döntésébe

Marcell tavaly augusztus 21-i bevonulása előtt egy hosszú hajú, laza srác volt.

– A szüleim az elején nem támogattak a döntésemben. Miután azonban bemutattam nekik a pályából adódó lehetőségeket, lassan elfogadták a választásomat. Az is motivált, hogy itt is vannak külföldi cserediák programok, amelyekbe bekapcsolódhatok. Ráadásul olyan helyeken is megfordulhatok, amelyek más, civil pályán mozgó emberek számára elérhetetlenek – tette hozzá.

Marcell elmondta, a kiképzés fizikai részén, a futóedzéseken és az akadálypályákon megértették vele, hogy az ember mindig tud továbbfejlődni, ha elég akaraterő van benne. Addig szeretne katonaként szolgálni, amíg az egészsége engedi, ezt követően honvédelmi alkalmazottként helyezkedne el.