A tanár is tanul a diákoktól – Sopron Kiváló Pedagógusa-díjat kapott Mák Tünde

A város fiatalságának oktatása, nevelése terén végzett kimagasló teljesítményéért „Sopron kiváló pedagógusa” díjat kapott Mák Tünde, a Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola tanítója és a Soproni Suli TV műsorvezetője.

– Városunkban számos kiváló pedagógus van, ezért is ért meglepetésként a kitüntetés. Amikor telefonon meghívtak az eseményre, akkor is éppen a gyerekekkel voltam táborozni, így még inkább váratlanul ért – mondta Mák Tünde, aki a tizenöt éves pályafutásával érdemelte ki a „Sopron kiváló pedagógusa” díjat.

Mák Tünde két évvel ezelőtt kezdett el tanítani a Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskolában, ahol a diákönkormányzat segítő pedagógusa. 2020 tavaszán az önkormányzat kezdeményezésére a digitális oktatási rendszerre való áttéréskor önként jelentkezett a Becsöngettek suli-tv adásainak tanítójaként, ahol első és második osztályosok számára magyar nyelv és irodalom, valamint matematika-tanórákat tartott.Az órák előkészítésében és megtartásában kiemelkedő, vezető szerepet vállalt amellett, hogy a saját osztályának is távoktatásban tartotta meg a tanóráit. A magas színvonalú, változatos, érdekes tartalommal megtöltött tanórák minden hétköznap láthatók voltak a televízió képernyőjén és közösségi oldalain.

– Egyértelmű, hogy a gyerekek inspirálnak. Rengeteg pozitív visszacsatolást kapok tőlük, és az ő fejlődésükben látom, hogy érdemes jól csinálnom, amit csinálok. A pályafutásom során az első négy év volt a legmeghatározóbb, amikor hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoztam. Az utóbbi időben rájöttem arra, hogy a pedagógusok a jég hátán is megélnek, hiszen meg kellett találnunk azokat a csatornákat, ahol eljuttathatjuk a diákokhoz a tudást – számolt be motivációjáról a kiváló pedagógus. Mák Tünde példaértékű, úttörő munkájával, élményalapú oktatás biztosításával a rendkívüli oktatási körülmények között támogatta a város és környéke első és második osztályos diákjait és családjaikat. Számos pozitív visszajelzés is azt mutatja, hogy nemcsak a kisdiákok számára volt nélkülözhetetlen a tanító unikális munkája, hanem az új oktatási helyzetben sok szülőnek és nagyszülőnek is hatékony módszertani segítséget jelentett a program, amely a pedagógusok számára is ötletekkel és inspirációval szolgált a modern eszközök és módszertanok használatához.