A Szigetköz Expora várják a jelentkezéseket Mosonmagyaróváron

Szigetköz Expo néven egy új rendezvényt indít útjára Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a Flesch Károly Nonprofit Kft. szervezésében 2020. május 22-24. között az UFM Arénában.

A szervezők több kategóriában is várják a kiállítók jelentkezését február 10-ig: ipar, kereskedelem, szolgáltatás, oktatás-képzés, kézműipar, szépség-egészség, turisztika és vendéglátás. Különlegessége lesz a rendezvénynek a „Minden, ami kert” kiállítás: növények, dekoráció, kisgépek, burkolatok, wellness. Egy igazi tavaszi-nyári kerti mustra ígérkezik kísérő rendezvényként, hangsúlyozva a természet közelségét, fontosságát térségünkben. Pénteken délelőtt a főszerep az iskolai csoportoké lesz, a vendégek elsősorban a térség iskolái lesznek, valamint délután szakmai fórumok kapnak majd helyet. Szombaton a folyamatos színpadi bemutatkozó produkciók és szórakoztató kísérő programok várják az érdeklődőket, ahogy még vasárnap délelőtt is. A színpadon a szigetközi települések is bemutatkoznak szombaton és vasárnap.

Cél, hogy megismerjék egymást a Szigetközben élő vállalkozások, vállakózók. Ki mivel foglalkozik, hogy tudja bemutatni, elindítani az egymás közötti kommunikációt, erősíteni a helyi jelenlétet. A lakosság és a látogatók számára pedig bemutatni a térség gazdasági erejét, sokszínűségét. A vállalkozások mellett helyet kapnak a települések és a civil szervezetek is bemutatkozásra.

A www.szigetkozexpo.hu oldalon a Kiállítóknak menüpontban találják a részvételi feltételeket és az online is kitölthető, beküldhető jelentkezési lapot.