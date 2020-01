A szicíliai Carlo Volpe a mosonmagyaróvári tejüzem mellett egy cserkészcsapatot is vezet

Tizennégy éve költözött Magyarországra, öt éve pedig Mosonmagyar­óvárra. Az Óvártej Zrt. olasz vezetője, Carlo Volpe nemcsak az üzleti, hanem a városi közösségi életből is kiveszi részét. Kórusban énekelt, cserkészcsapatot is vezet, és családot is itt alapított.

A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület tagjai az elmúlt időszakban ellátogattak a város emblematikus, nagy múltú gyáraiba. A tejüzembe magam is csatlakoztam hozzájuk, ahol Carlo Volpe, az Óvártej Zrt. ügyvezetője kalau­zolt minket. A szicíliai származású gyárvezető olaszos vehemenciával, de magyarul magyarázta el az érdeklődőknek, hogy milyen technológia során születnek a mozzarellák az Alkotmány úton. Kíváncsian fordultunk a cégvezetőhöz: hogy kerül egy olasz hazánkba, s hogyan lát minket, magyarokat? – Ugyan Szicíliában születtem, de egy nápolyi katonai gimnáziumban végeztem a középiskolai tanulmányaimat. 2004-ben éppen egy iskolai találkozóra gyűltünk össze, amikor megismerkedtem egy öregdiákkal, aki említette, hogy Magyarországon, Romániában és Bulgáriában ipari parkok létrehozásával, gépjármű-forgalmazással foglalkozik. Informatikai rendszer bevezetésére kért fel. Az előzetes terv szerint három hónapot töltöttem volna az országban – kezdi beszélgetésünket Carlo Volpe. Mint mondja, annál a cégnél végül két és fél évet dolgozott pénzügyi vezetőként, majd hat évet egy olasz pénzügyi vállalkozás alkalmazottjaként, különféle pozíciókban. – A feleségemet még Budapesten a bankban ismertem meg 2009-ben. Ő jól beszél olaszul, de a közös nyelv az angol. Ugyanakkor mellette kezdtem magyarul is megtanulni. Anyósom mosonmagyaróvári származású, így már valamelyest ismertem a várost. Amikor 2013-ban olasz tulajdonba került az Óvártej, láttam benne lehetőséget és megpályáztam az állást – folytatja a városba való költözésük történetét a mára 7, 6, 4 és 1 éves gyermekek édesapja.

Arról is mesél, hogy kezdetekben csak ő járt dolgozni a Lajta-parti városba, a család a fővárosban maradt. Aztán ahogy gyarapodott a Volpe família, letelepedtek itt. – Itt jól érezzük magunkat, s mivel ez kisváros, minden könnyen elérhető. Elég fél nyolckor elindulni, hogy a gyermekeket letegyem az iskolában vagy az óvodában, és nyolcra magam is beérhetek a munkahelyemre – jegyzi meg Carlo, aki korábban a Krisztina kórusban is énekelt.

Egyedüli olaszként büszkén állítja, hogy a magyar kollégák gyorsan alkalmazkodtak egy rugalmas munkakultúrához, ahol kiemelten fontos a minőség-precizitás-ügyféligények kiszolgálásának kombinációja. A szülői házból hozott összefogást, önkéntességet, valamint a közösség fejlődéséért való tenni akarást itt a városban is folytatja, hiszen három éve létrehozott egy európai cserkészcsapatot. 8–16 éves fiúknak tart foglalkozásokat hetente, ahol az egészség és erő mellett a jellemnevelés, mások szolgálata és a kézügyesség fejlesztése a cserkészpedagógia alapja.