A kapuvári ÍzvadÁszok újabb nagyszerű kezdeményezése a kerékpároscentrumnál kihelyezett Szeretet Szigete „éléskamra”. A szekrénybe tett tartós élelmiszerekkel a rászorulókat segítik.

Szeretet Szigete felirattal helyezett ki egy szekrényt a kapuvári ÍzvadÁszok egyesülete a kerékpároscentrumhoz, ezzel is segítő jobbot nyújtva a szerényebb körülmények között élő embertársaiknak. Remélhetőleg minél többen hajlandóságot éreznek majd arra, hogy megtöltsék tartós élelmiszerrel.

– Több mint tíz éve főzünk verseny jelleggel és ezzel egy időben kezdtük el a jótékonykodást is. Eleinte óvodáknak, időseknek főztünk, később ezt kiterjesztettük a rászorulókra. Kapcsolatba kerültünk a Szent Egyed Közösséggel, akik többek között Rómában, hazánkban pedig Budapesten, Győrben és Pécsen működnek. Rajtuk keresztül jutottam el Pió atyáig, neki volt először az a hasonló ötlete, hogy úgynevezett szeretetládákat helyezett ki a város különböző pontjain. A kapcsolataim révén én is támogattam a kezdeményezést, majd ezt továbbgondolva jött az ötlet, hogy Kapuváron is megvalósíthatnánk valami hasonlót. – idézte fel az előzményeket Magyar László, az ÍzvadÁszok vezetője. Hozzátette, Hámori György polgármester nyitott volt, támogatta a tervet.

– Próba jelleggel a kerékpároscentrum aránylag félreeső helyén helyeztünk ki „Szeretet Szigete” éléskamrát. Távol esik ugyan a városközponttól, ugyanakkor ha a város szívében lenne, biztos sokan nem mernének ételt kivenni belőle. Két lovagtársam, Németh Sándor és Pálfi László a gyakorlati megvalósításban is segítettek.

Már az első nap, hogy közzétettem a közösségi oldalon, magánszemélyek, üzlettulajdonosok kerestek meg a felajánlásaikkal. A pékségek és zöldségboltok megmaradt áruit eddig is eljuttattuk a szegényeknek, csak korábban házhoz vittük. Fontos, hogy a használói tekintettel legyenek egymásra, hagyjanak másoknak is. A családsegítősökkel is egyeztettem. Rendszeresen találkoznak a rászorulókkal, rajtuk keresztül is minél szélesebb körben terjedjen a híre – emelte ki Magyar László, aki végül a távlati terveiket is megosztotta a Kisalfölddel.

Karácsony napján Budapesten a Szent Egyed Közösség szervezésében főznek a szegényeknek. Kapuváron jótékony melegétel-osztást tartanak szenteste napján. Január 6-án pedig ismét útra kelnek Rómába, hogy finom ételeket tegyenek a nehéz sorsú embertársaink asztalára.