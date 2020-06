Száz évvel ezelőtt, 1920. június 28-án született a bükkaljai Sályban Barsi Ernő néprajztudós, Győr díszpolgára. Munkásságával számos hiánypótló könyvvel gazdagította a néprajztudományt, pedagógusként pedig nemzedékek sorához vitte közel a népi kultúra kincseit.

Barsi Ernő, amellett, hogy a magyar népi kultúra elkötelezett kutatója volt, zenepedagógusként, zenetörténészként, hegedűművészként, főiskolai tanárként is maradandót alkotott, református lelkészként pedig egész életén át szolgálta az Istent. Születésnapján rá emlékeztek Győrött, a Szabadhegyi új köztemetőben. Lapunknak két tanítványa idézte fel Ernő bácsi-val kapcsolatos emlékeit.

A mesterek mestere

– Barsi Ernő a példa, a tisztesség, a hűség és a szeretet apostola volt. Nem véletlen neveztem el köszöntéseimben fáklyagyújtónak, mindenesnek, a mesterek mesterének, „vir justus”-nak, az igaz embernek. Azon gondolkodtam, hogy ez a kivételes ember, mit hagyott ránk, tanítványokra, ahogy gyakran mondta nekünk, a „drága lelkeire”? – idézte fel alakját Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató, aki mestere példájára választotta hivatásként ezt a tudományt. – Ernő bácsi megszállottként kutatta, gyűjtötte, adta tovább könyveiben elődeink hagyatékát. Hatezernél is több előadást tartott országszerte és a határon túl egyetemi katedrán, konferencián, de örömmel töltötte el, ha bármelyik kicsi falu kultúrházába hívták meg. Kezdetekben sokszor vitt magával engem is, hogy gyakoroltassa velem a szereplést, én pedig nagyon örültem, hogy énekemmel színesíthettem csodás elő­adásait. Ernő bácsi másik szellemi hagyatéka az, ahogyan tanított. Az egész lénye azt sugározta, hogy mindent csak szeretettel lehet csinálni, a kutatást is, a tanítást is. Ernő bácsi annyi szerető tanítványt hagyott maga után, mint a búzamezőben a kalászszemek, olyan szellemi örökösöket, akik neve hallatára szépre, jóra, nemesre tudnak csak gondolni, emlékezni.

Szerény ember volt

– Barsi Ernővel a hetvenes évek elején találkoztam először. Hegedűt, éneket tanultam, ő volt a zeneoktató munkaközösség vezetője. Láthatott bennem tehetséget, mert amikor a főiskolára kerültem, bevont az általa alapított és vezetett Écsi Pávakör munkájába. Már a kapcsolatunk kezdetével meghatározta a pályámat, szívből jövő elköteleződésemet, szeretetemet a zenéhez, a néphagyományokhoz – emlékezett Tóth György, az ásványrárói Szigetköz Pávakör vezetője. – Olyan szakmai és lelki támaszt kaptam tőle, hogy én őt végül is második apámnak tekintettem.

Figyelni kellett rá

– Nagyon sok embert ismerhettem meg általa, többek között barátját, Timaffy László néprajztudóst, akinek szintén sokat köszönhetek. Általuk kerültem bele a pávakör- mozgalomba, azzal, hogy annak idején bizalmukkal rábeszéltek a Hédervári Pávakör vezetésére. Ernő bácsi végtelenül nyitott, szeretetteljes ember volt, aki mindent nagyon szerényen tett, amivel foglalkozott. Úgy tanított, úgy tartott előadást, hogy nem lehetett nem ráfigyelni. Nagyon sokat tanultam tőle. Hálás vagyok a sorsnak, hogy ismerhettem és tanítványa lehettem – mondta Tóth György.