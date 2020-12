A szeretet az igazi üzenet

Karácsony közeledtével egy kicsit érdemes elgondolkodnunk azon, hogy mi az, amin most a jelen körülmények között változtatni szükséges az eddigi szokásainkhoz képest – javasolja Börzsei Zsófia, a mosonmagyaróvári székhelyű Család- és Gyermekjóléti Központ pszichológusa.

Ebben az évben minden megváltozott körülöttünk és ez az advent időszakában sincs másképp. Nagyon sok ember került nehéz helyzetbe, sokan nem tudnak hazalátogatni az ünnepekre, sok család életét megnehezíti a vírus. Börzsei Zsófiát, a Család- és Gyermekjóléti Központ pszichológusát kérdeztük.

– Karácsony közeledtével egy kicsit érdemes elgondolkodnunk azon, hogy mi az, amin most a jelen körülmények között változtatni szükséges az eddigi szokásainkhoz képest. Lehet erre egy lehetőségként is tekinteni, hogy ami eddig terhet, gondot, stresszt okozott karácsony alkalmával, azon most van lehetőségünk változtatni. A változás nem feltétlen rossz, igyekeznünk kell alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, és ezekből kihozni a számunkra elfogadható kompromisszumokat – hangsúlyozta a szakember.

A pszichológus szerint az ünnepre való hangolódás és az ünnep megélése rajtunk múlik, mennyire tudunk önmagunkra és szeretteinkre figyelni. Érdemes arra koncentrálni, ami felett kontrollunk van. Tehát például, hogy feldíszítjük az otthonunkat, vagy csak egy gyertyát gyújtunk, ezzel is hangolódva az ünnepre. Több lehetőségünk lesz minőségi időt tölteni szűkebb családtagjainkkal. Érdemes ezt kihasználni és pozitív élményekkel töltekezni, amire később is vissza tudunk emlékezni és amiből erőt tudunk meríteni.

Ebben a nehéz helyzetben talán még nagyobb hangsúlyt kap a karácsony igazi üzenete, a szeretet, az önmagunkra és szeretteinkre való odafigyelés a külsőségek helyett.

– Szerencsére ebben a nehéz helyzetben is megmutatkozott az emberek segítő szándéka. Intézményünk nagyon sok adományt kapott és oszt szét az adventi időszakban. Reméljük, hogy ezzel is szebbé tudjuk varázsolni a rászoruló családok karácsonyi ünnepét. Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik ezt lehetővé tették számunkra felajánlásaikkal – fűzte hozzá Börzsei Zsófia.

