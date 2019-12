A szemétgyűjtés minden szempontból szerencsésen zárult Fertődön

Közösségi szemétszedésre indultak a fertődiek szombaton. A programmal a rászorulókat is segítették, és szó szerint bombasikerük volt: pénzt gyűjtöttek és bombát is találtak. Feltehetően második világháborús lövedékek kerültek elő.

– Fiatalok kerestek meg, hogy szívesen részt vennének a város rendbetételében, ha segítek a szervezésben. Ez volt a startpontja annak a szemétszedési akciónak, amit szombaton tartottunk Fertődön – mondta Illés Tamás, a város önkormányzati képviselője. A program a vártnál is jobban sikerült, egyrészt mert legalább ötvenen fontosnak tartották a céljait, másrészt nem várt eredményei is lettek a rendezvénynek.

– A helyi vállalkozók felajánlották, hogy minden teleszedett szemeteszsák után adnak kétezer forintot, amit a családsegítő intézet a rászorultakra fordíthat. Karácsonyi segítségre gondoltak, tartós élelmiszerre, egy kis ajándékra. Talán ez a jó cél, a kedvező időjárás, a munkakedvet segítő meleg italok és sütemények is hozzájárultak, hogy sokan voltunk és mind nagyon lelkesek – mesélte Illés Tamás, a végére hagyva a csattanókat.

Merthogy az egyik csoport Fertőd és Nyárliget között délben egy ipari út árka mellett bombát talált. Azonnal szóltak a képviselőnek, ő pedig a rendőrségnek.

– Öt perc múlva már ott is voltak a járőrök, értesítették a tűzszerészeket és körbekerítették a lövedéket. Ez is érdekes epizódja volt az akciónak, de történt ennél sokkal jobb dolog is. Összesen százkilenc zsák gyűlt össze, a nap végén tehát kétszáztizennyolcezer forintot adhattunk át a családsegítőknek, plusz egy ezrest, amit a szemétben találtunk – mondta el Illés Tamás örömmel.

A megyei rendőr-főkapitányság szóvivője azzal egészítette ki a történteket, hogy a járőrök végül három darab, feltehetően második világháborús, kisebb lövedéket találtak az avarban, amiről értesítették a tűzszerészeket.