A Széchenyi-egyetem hallgatói adnak megoldást a cégeknek

Van olyan cég, amely a hallgatók kreativitása vagy friss, innovatív szemlélete miatt, más pedig korábbi kedvező tapasztalatai alapján vesz részt a győri Széchenyi István Egyetem Hallgatói Innovációs Projektjében, amely az intézmény Menedzsment Campus Kompetenciaközpontjának kiemelt, az egyetemi és a térségi innovációs ökoszisztéma fejlesztését célzó programja. A csapatok a műszaki fejlesztéstől az ártesztelésen át a gyártósor-felállításig sokféle problémán dolgoznak.

Negyedik alkalommal indította el a győri Széchenyi István Egyetem az idei félévben a Hallgatói Innovációs Projektet (HIP), amely az elmúlt években az intézmény egyik védjegyévé vált. Lényege, hogy a többféle tudományterületről érkező hallgatók mentortanáraik segítségével cégek valós problémáira adnak megoldást. Ez nemcsak a partnerek számára hasznos, hanem az oktatásban is, hiszen a képzés korszerű, gyakorlati szemléletét jelenti.

A mostani szemeszterben az egyik feladatot a törökbálinti székhelyű, de Győrben is központtal rendelkező BaSys Kft. adta, amely audiotechnikai termékek disztribúciójával foglalkozik a magyar, a cseh, a szlovák és a svájci piacon. „Nemzetközi online értékesítésünket szeretnénk további országokra – Lengyelországra és Romániára – kiterjeszteni. A projektben a hallgatókhoz kreativitásuk miatt fordultunk. Az érdekelt bennünket, hogy nekik és az általuk elérhető személyeknek milyen zenefogyasztási, zeneeszköz-vásárlási szokásaik vannak, miként látják, hogyan változtassuk meg a webáruházunkat, milyen új funkciókat, szolgáltatásokat kínáljunk. Az általuk készített anyagot beépítjük majd a végleges koncepciónkba” – fejtette ki Bartha Sándor, a cégcsoport alapítója.

A Győrben négy gyáregységben mintegy ezer embert foglalkoztató Dana Hungary Kft. új belépőként egyszerre két projekttel van jelen a HIP-ben. Mint Rédei Márk, az autóipari vállalat stratégiai szintű kommunikációért, PR-ért és CSR-tevékenységért felelős személyügyi munkatársa elmondta, az egyetemmel eddig is szorosan együttműködtek. „A fiatalok más szemszögből, friss szemlélettel, innovatív módon tudják megközelíteni a feladatokat, ami hasznos számunkra, nekik pedig előnyös, hogy a való életből szerezhetnek tapasztalatokat” – magyarázta a szakember. Hozzátette: az egyik feladatként arra várnak javaslatokat, hogy cégüknek milyen társadalmi felelősségvállalási (CSR) tevékenységben volna érdemes részt venni, milyen irányokban lenne érdemes nyitni. Emellett pedig egy új termék bevezetéséhez szükséges gyártósor felállításához kértek javaslatot a hallgatóktól.

Egy startupcég, a korábban a Széchenyi István Egyetem befektetési programjában támogatást elnyert Safety Logistics Kft. a visszatérők közé tartozik a HIP-ben. „Vállalkozásunk egy olyan munkavédelmi eszköz kifejlesztésére alakult, amely raktárakban, gyártóegységekben képes megakadályozni a baleseteket azzal, hogy figyelmeztet, ha például egy targonca és egy ember veszélyesen közelít egymás felé. Ehhez persze szükséges, hogy értelmezni tudja a szituációt, meg tudja különböztetni az embert és a gépet, hiszen egyébként gyakran tévesen jelezne. Ezt a feladatot a mesterséges intelligenciára bízzuk.” – ismertette Nemes Gábor ügyvezető. A készülék nyár óta kapható kereskedelmi forgalomban, és már négy nagy üzemben használják, köszönhetően annak is, hogy a tavaszi HIP keretében a hallgatók piacfelmérést végeztek, amivel a kft. nagyon elégedett volt. A vállalkozás ezen felbuzdulva jelentkezett újra a programba: most egy olyan lámpatest kifejlesztését adta, mely ennek az eszköznek a kiegészítője és a moduláris rendszer egyik eleme lesz.

A győri Szintézis-Net Kft. számára szintén nem a jelenlegi az első alkalom, amikor szerepel a HIP-ben. „Régi a kapcsolatunk az egyetemmel: az oktatásban is vállaltunk már szerepet, tanfolyamot is indítottunk. Ez a program remek alkalom arra, hogy a hallgatókat éles projektekbe vonjuk be – indokolt Molnár Pál, a szoftverfejlesztéssel, innovációmenedzsmenttel és termékfejlesztéssel foglalkozó cég innovációs igazgatója, társtulajdonosa. – Egy belső projekt során olyan rendszert dolgoztunk ki, amely képes arra, hogy a dolgozói elégedettséggel kapcsolatos visszajelzéseket menedzselje, és megkönnyítse az értékelést, valamint az egyéni célok kitűzését. A hallgatókat arra kértük, hogy egy fake door teszt nevű megoldással mérjék le a termék hasznosságát, és teszteljék az árát a piacon.”