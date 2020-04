A Széchenyi-egyetem felkarolja az innovatív ötleteket

Változatos eszközökkel segíti a kutatói és a hallgatói innovációkat a győri Széchenyi István Egyetem, s a munka a veszélyhelyzet idején sem állt le. A cél, hogy a kutatási eredmények és a jó ötletek üzletileg is hasznosuljanak.

A Széchenyi István Egyetem nemrégiben fogadta el az új szellemitulajdon-kezelési szabályzatot, hogy még inkább elősegítse a kutatási eredmények szabadalmaztatását és azok üzleti hasznosítását, ami az intézmény tulajdonában lévő Uni-Inno Kft.-n keresztül vagy licenciák értékesítésével történhet. Dr. Dőry Tibor, a Menedzsment Campus Kompetencia Központ vezetője a részletekről beszámolva elmondta, egy újonnan létrejött üzletfejlesztési testület tesz javaslatot az egyetemi vezetésnek arra, hogy mely szellemi alkotásokat érdemes továbbfejleszteni. Ezek esetében közreműködnek, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál megtörténjen a szellemi alkotás bejelentése, adott esetben a szabadalmaztatás. A folyamat persze jóval korábban kezdődik, mert nemcsak várják a kutatók jelentkezését, hanem aktívan keresik is azokat, akik a piacon életképes kutatási eredménnyel, találmánnyal rendelkeznek. Őket üzletfejlesztési tanácsadó segíti az előrelépésben, de a legfontosabb szerepük természetesen maguknak az érintetteknek van, hiszen ők tudják elvégezni az esetleges további kutatásokat, és részt vehetnek a potenciális piaci partnerek felkutatásában vagy akár egy hasznosító vállalkozás – azaz spinoff – létrehozásában.

Mindehhez motiváló ösztönzőrendszer társul. Dr. Dőry Tibor elmondása szerint a szabályzat értelmében a hasznosításból származó első egymillió forint a feltalálót illeti, aki ezen túl a további bevételek 60 százalékát is megkapja. „Ezzel együtt egy kutató számára a szabadalmak nem csupán a pénzről, hanem a presztízsről is szólnak” – jegyezte meg.

A Széchenyi István Egyetem régóta fontosnak tartja a hallgatói innovációk felkarolását is, aminek már több mint tízéves gyökerei vannak. Dr. Rámháp Szabolcs, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszékének adjunktusa kérdésünkre kifejtette, hogy ez a tevékenység annak ellenére sem állt le, hogy a veszélyhelyzet miatt az intézmény távoktatásra állt át; sőt, még nagyobb sikerrel is kecsegtet, mint korábban. A Startup Campussal és a Quantum Leap Innovációs és Iparfejlesztési Kft.-vel közösen meghirdetett, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott inkubációs programra rekordszámú, 25 csapat jelentkezett az április 12-i határidőig. Ők tíz alkalomból álló, a járványhelyzet miatt online formában megtartandó képzésen vesznek részt, s közülük a legjobbak a végén elnyerhetik a Hiventures Zrt. befektetését.

E program egyik partnere, a Quantum Leap egyébként 2014 óta valósítja meg projektjeit az egyetemmel közösen, s a kapcsolatot négy éve stratégiai megállapodás aláírása szentesítette. A kft. irodát és egy üzleti inkubátort működtet a Menedzsment Campus épületben, amely néhány kiválasztott csapatnak is otthont ad.

„Célunk az innovatív ötletek megvalósítására létrejövő startupok segítése kockázatitőke-befektetőként, hogy a hazai és akár a nemzetközi piacon életképesek legyenek. Ehhez a támogatást részben saját, részben európai uniós forrásból biztosítjuk, emellett pedig partnerként dolgozunk együtt a Startup Campus Programmal, valamint a hazai piacvezető kockázatitőke-befektető Hiventures Zrt.-vel” – részletezte Khader Attila ügyvezető igazgató.

Az egyszerre mintegy egy tucat kezdő vállalkozást támogató Quantum Leap az egyetemmel közös, a Startup Campus Program által kidolgozott módszertan alapján folytatott képzési programon túl persze nem csak pénzzel tud hozzájárulni ahhoz, hogy egy ötletből olyan termék vagy szolgáltatás váljon, amely megállja a helyét a piacon. Khader Attila elmondása szerint technológiai problémák megoldásában, mentorok, szakértők felkutatásában, piackutatásban, anyagok beszerzésében, különböző szolgáltatások közvetítésében egyaránt segítenek.

„Szerencsére a Széchenyi István Egyetemen és a Győrben felhalmozódott tudásra lehet alapozni – fűzte hozzá a szakember. – Az egyetemnek ezenkívül is több előnye van számunkra: kutatásokat folytat, amelyekből szintén válhat jól menő üzlet, illetve folyamatosan tud kiközvetíteni projekteket.”

A képzési program mellett a korábban befektetést elnyert startupok segítése sem állt le a mostani helyzetben – tudtuk meg Khader Attilától. A cél a győri régió innovációinak fejlesztése, ezért nem fókuszálnak egy-egy ágazatra. Az egyik csapatuk például olyan megoldást fejleszt, amellyel mesterséges intelligencia révén válik lehetővé ízületi elváltozások, sérülések azonosítása, később pedig remélhetőleg az előrejelzése. Egy másik a vállalatok ételrendelését reformálná meg, de olyan is akad köztük, amelyik a mesterséges intelligenciára épített munkabiztonságot növelő, belső logisztikát segítő eszközt fejleszt.

Az utóbbi startupvállalkozás vezetője, Nemes Gábor kérdésünkre elmondta: az utolsó tesztek is sikerrel zárultak, így hamarosan akár már a termékük értékesítését is megkezdhetik. Mindehhez nagy szükségük volt az egyetem mellett a Quantum Leapre, amely biztos hátteret jelentett számukra. „Nélkülük sokkal nehezebb lett volna idáig eljutni – hangsúlyozta. – Az üzleti terv elkészítésétől a HR- vagy gazdasági kérdések megválaszolásáig mindenben segítettek információkkal, kapcsolatokkal, tudással, ha elakadtunk.”