A soproni vállalkozók a nyári fellendülés után a forgalom visszaesését tapasztalják, csökken az osztrák vásárlóerő

Az osztrák vásárlóerő csökkenése maradéktalanul rányomja a bélyegét a soproni gazdaságra is. A város önkormányzata reklámkampányt indított, amelyben kihangsúlyozzák, hogy az osztrák állampolgárok továbbra is szabadon jöhetnek Sopronba.

A soproni vállalkozók a forgalom visszaesésére panaszkodnak, mivel a korlátozó intézkedések és a vírus új hulláma otthon maradásra készteti a külföldieket – ennek pedig nem csak a bevásárlóturizmusra építő szolgáltatóegységek látják a kárát, hanem azok is, akik a magyar vásárlókra építenek. A városvezetés a szolgáltatószektor érdekében német nyelvű kampányvideót tett közzé, amelyben kihangsúlyozzák, hogy az osztrák állampolgárok szabadon jöhetnek városunkba és a megszokott módon igénybe vehetik a szolgáltatásokat, amennyiben az itt-tartózkodásuk nem haladja meg a 24 órát. Erről Farkas Ciprián polgármester és Barcza Attila országgyűlési képviselő is beszámolt a Facebook-oldalán. Az önkormányzat a reklámkampányt Ausztriában is elindította.

A kör bezárul

– Nehéz helyzetben vannak azok, akik a bevásárlóturizmusra, illetve az osztrák vásárlóerőre építettek. Nálunk a boltban is érezhető a visszaesés, annak ellenére, hogy a vásárlóink zöme magyar. De a kör itt bezárul, mert akik az osztrákoktól származó bevétellel számoltak, azok voltak a mi vásárlóink – mondja Horváth Árpádné üzlettulajdonos, a Várker Kör Egyesület elnökhelyettese. Hozzáteszi, az egyesületbe tartozó kollégákkal napi kapcsolatban vannak, és mindannyian arról számolnak be, hogy súlyosan érinti őket a válság. – Nyáron, amikor fokozatosan kinyitottak a boltok, érezni lehetett egy kis fellendülést – magyarázza az elnökhelyettes.

Az enyhítést is reklámozzák!

– A pillanatnyi helyzet kezd hasonlítani a márciusihoz, üres a Várkerület. Ez nagyon szomorú és kicsit ijesztő is. Az önkormányzat videóját széles körben kellene terjeszteni, akár fizetett reklámként is. Azt látom, az enyhítésnek nincs akkora propagandája, mint a korábban bejelentett intézkedésnek, sok osztrák nincs tisztában vele, hogy milyen feltételekkel jöhetnek – fogalmaz Jury Beáta, a Várker Kör Egyesület elnöke, óra- és ékszerbolt-tulajdonos.

Ausztriába mennek

Horváth Árpádné azt is elmondja, tudomása van olyan belvárosi kozmetikusról, aki kénytelen volt bezárni az üzletet és helyette Ausztriában bérelni. – A Stadion üzletház egyik kávézójának tulajdonosával beszélgettem a napokban, ő is kétségbe van esve a vendégek távolmaradása miatt. Sok vállalkozó kimegy Ausztriába és ott alapít céget. Sopron sajnos nagy bajban van. A vállalkozók problémáit a nyitott határ sem oldja meg teljesen, mivel a bizonytalan egzisztenciális helyzet és a félelem takarékosságra ösztönzi az embereket – véli Horváth Árpádné.

Az önkormányzat kampányvideójával kapcsolatban kifejti, több vállalkozó is megosztotta a kuncsaftjaival, és úgy érzik, támpont számukra és az osztrák vendégeiknek is. – Azt gondolom, akkor lehet igazán hatékony a videó, ha Ausztriában is népszerűsítik, de attól tartok, ez nem érdekük az osztrákoknak – teszi hozzá.