A Soproni Egyetem első alkalommal szerepel a legzöldebb egyetemek világranglistáján

A Soproni Egyetem is szerepel a világ környezettudatos egyetemeinek listáján, a széles körben elismert Green Metric rangsorban. A magát ezen a területen első alkalommal megmérettető intézmény 84 ország 912 egyeteme közül a középmezőnyben, az 590. pozícióban helyezkedik el.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A rangsort 2010-ben hívták életre az egyetemi kampuszok fenntarthatóságáért tett erőfeszítések mérésére.

A felmérés idén különösen nagy hangsúlyt fektetett az egyetemek felelősségének kérdéseire az ENSZ Agenda 2030 – Fenntartható Fejlődési Célok és a világszintű komplex kihívások vonatkozásában, az eredményeket pedig a napokban hozta nyilvánosságra az értékelési rendszert létrehozó Universitas Indonesia.

A Soproni Egyetem múltjából adódóan, szellemiségében mindig is magáénak tudta a „Zöld Egyetem” koncepciót, mely megvalósítása rendkívül összetett feladat. A Green Metric mutatókon keresztül a „zöld teljesítmény” objektíven mérhetővé válik, ami kiváló alapját jelenti a fenntarthatósággal kapcsolatos célirányos fejlesztéseknek és az évről évre való előrehaladás értékelésének.

A felmérés rámutatott az erősségekre és a fejlesztendő területekre. A Soproni Egyetem kimagasló pontszámot ért el a fenntarthatósággal kapcsolatos „Oktatás és kutatás”, valamint az „Elhelyezkedés és infrastruktúra” területén, köszönhetően a témához kapcsolódó nagyszámú kurzusnak és tudományos kutatásnak, valamint az egyetem csodálatos zöld környezetének. Fejlesztendő fókuszterületnek bizonyult a régi épületállomány zöld irányelvek szerinti korszerűsítése, a hulladékgazdálkodás még hatékonyabbá tétele, és a víztakarékossági programok indítása.

„Első alkalommal vettünk részt a megmérettetésben, így az elért eredményt úgy tekintjük, mint egy rajtpozíciót”– mondta el prof. dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem általános rektorhelyettese, aki hozzátette:

„A következő esztendőkben rendkívül ambiciózus terveink vannak annak vonatkozásában, hogy a rangsorban egyre előkelőbb helyezést érjünk el. De még a helyezésnél is fontosabb, hogy az Egyetem betöltse azt a szerepet, mely az itt képzett hallgatókon és a kutatásokon keresztül hárul rá a fenntarthatóság elveinek terjesztése, valamint a fenntarthatóság érdekében alkalmazott megoldások kimunkálása tekintetében. Kiemelt jelentőséggel bír ez azért is, mert ezen feladat eredményes megvalósításából származó előnyök nem csak a Soproni Egyetem, hanem a város, a térség és az egész ország javára is szolgálnak.”