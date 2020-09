A Soproni Egyetem címzetes egyetemi tanára lett dr. Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke

A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara is megtartotta ünnepélyes tanévnyitó kari tanácsülését.

Dr. Katona György, a Soproni Egyetem rektorhelyettese a járványügyi előírások betartásában kérte továbbra is hallgatók felelős együttműködését. A modellváltással kapcsolatban elmondta, hogy nagy reményekkel nézhetünk a jövőbe, hiszen a fenntartó alapítvány kuratóriuma olyan lehetőségeket kínál az egyetem felé, amelyekkel ha élni tud, akkor egy korábban nem látott fejlesztés és fejlődés előtt áll az intézmény.

Dr. Czeglédy Tamás dékán a folyamatos tanulás mellett sportolásra, kirándulásra, táncolásra, egészséges életmódra bíztatta az elsőéves hallgatókat. Elmondta, hogy a kar egyik legfontosabb célja, hogy egyre több hallgatót fogadjon külföldről, és hosszan sorolta azokat az országokat, ahonnan – személyesen vagy online módon – érkeznek hallgatók Sopronba erre a szemeszterre.

Az ünnepélyes tanévnyitót keretében vette át címzetes egyetemi tanár kinevezését dr. Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke az ÁSZ és a Kar együttműködésének érdekében kifejtett áldozatos tevékenységének elismeréseként. Dr. Domokos László több alkalommal vett részt a Soproni Pénzügyi Napok rendezvényein, társszerzőként emelte a karon kiadásra kerülő könyvek színvonalát, az Állami Számvevőszék részt vállalt a tananyagfejlesztésben, publikációs lehetőséget biztosított a kar oktatóinknak a Pénzügyi Szemle című közpénzügyi szakfolyóiratban, és értékes tanácsokkal járult hozzá ahhoz, hogy a hallgatók számára a közpénzügyekről naprakész és hiteles információkat tudjanak az oktatók átadni.

Dr. Domokos László köszönőbeszédében kiemelte, hogy a kar fontosnak tartja a pénzügyi, és azon belül is a közpénzügyi ellenőrzést. Szólt a Soproni Egyetem által kiadott „Ami vagyon, az legyen is” tanulmánykötetről, melyben ő is társszerzőként jelenik meg. Hozzátette, hogy a jó ellenőrzésre annak érdekében is szükség van, hogy a pénzzel, különösen a mások pénzével, a közpénzzel való gondos gazdálkodás feltételei megteremthetők legyenek.

Címzetes docensi címet vehetett át Dr. Tengölics Tamás jogász, a Sopron MJV Polgármesteri Hivatalának osztályvezetője, Molnár Balázs okleveles közgazdász, a Blaguss Agora Hungary Kft. pénzügyi vezetője és Maráczi Gábor okleveles közgazdász, az Accent Hotel Management Kft. fejlesztési igazgatója.

A Soproni Egyetem Alma Mater kitüntetését Verhás Alexandra hallgató érdemelte ki. Az eseményen sor került doktorok avatására, kitüntetések átadására, valamint az elsőévesek eskütételére és egyetemi polgárrá fogadására.