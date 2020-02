A sopronhorpácsi önkormányzat támogatja a fiatal házasok letelepedését

A sopronhorpácsi önkormányzat a jövőbe tekint, a falu népességmegtartó erejére koncentrál: több százezer forinttal támogatja a fiatal házasok letelepedését. Az egykori pártházból pedig bölcsőde készül.

– Gyarapodott a több mint nyolcszáz lakosú Sopronhorpács lélekszáma az elmúlt esztendőben, s idén is várható emelkedés – közölte derűlátóan Talabér Jenő polgármester. – Ugyanis tizenhat építési telket alakítottunk ki, s mára valamennyi elkelt. A hétszáznyolcvan és ezer négyzetméter közötti, összközművesített telkek 4,6 millió forintos átlagára nagyon vonzónak bizonyult. Örülünk annak is, hogy ezeken majdnem mind ifjú házasok vagy kisgyermekes családok kezdtek el építkezni, illetve fognak otthont teremteni.

Ezt a folyamatot az önkormányzat anyagilag is támogatta.

– Egy gyermek után háromszázezer, két gyermek után hatszázezer forint kedvezményt adtunk a telkek árából. Azok is részesültek ebből a méltányosságból, akik hat éven belül gyermeket, gyermekeket vállalnak – folytatta Talabér Jenő, aki ezáltal biztosítottnak látja a nyolcosztályos iskola jövőjét. Mint mondta, a százhúsz diák között nemcsak helyiek vannak, hanem Undról, Völcsejről, Újkérről, Egyházasfaluról és Lövőről is járnak hozzájuk iskolába gyerekek. Az ő autóbuszbérletüket a sopronhorpácsi faluvezetés finanszírozza.

– Felkészülten várjuk a jövőt, a népességnövekedést, a még több gyerkőcöt. Az óvodánk közel ötven apróságnak ad helyet, s a Magyar Falu Program keretében gyermekintézményünkben átfogó fejlesztést szeretnénk végrehajtani. Bővítenénk a csoportszobákat, felújítanánk a tetőzetet, s teljes belső korszerűsítéssel emelnénk a komfortérzetet. Amint kiírják a pályázatot, élünk vele. De a legkisebbekre is gondolunk. Nyolcvanmillió forintot nyertünk bölcsőde létrehozására. A faluvezetés úgy döntött, hogy a jelenleg üresen álló egykori pártházból alakítjuk ki a bölcsődét. A tervek elkészültek, s már a közbeszerzés előkészülete zajlik – sorolta a kedvező fejleményeket Sopronhorpács első embere.